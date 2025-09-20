俄羅斯戰機進入愛沙尼亞空域，北約 F-35 戰機緊急升空攔截

根據報導，近期有多架俄羅斯軍機在愛沙尼亞和德國附近的北約成員國空域遭到攔截，並被迫離開。這些事件中，戰鬥機被緊急調動，以有效驅逐俄羅斯的空中資產。第一次事件中，三架俄羅斯的 MiG-31 戰鬥機進入了愛沙尼亞的空域，這不僅是靠近，而是實際上進入了該國的國境，越過芬蘭灣。這些戰鬥機在愛沙尼亞空域內停留了大約 12 分鐘，這在“典型”的俄羅斯入侵事件中是相對較長的時間。北約部隊迅速反應，派出了三架意大利的 F-35 戰機（部署於愛沙尼亞），並得到了瑞典和芬蘭空軍的支援。根據報導，愛沙尼亞方面表示這些戰鬥機被“迫使逃離”。而俄羅斯則否認有任何違規行為，聲稱飛機仍在國際水域上空飛行，前往加里寧格勒。幾小時後，更多俄羅斯戰機在波羅的海的波蘭石油公司 Petrobaltic 擁有的一座油井上進行了“低空飛越”。

愛沙尼亞作為北約成員，空域的實際違規是非常嚴重的問題。針對這次入侵，愛沙尼亞啟動了北約第四條款，這是一種當成員國感到受到威脅時進行磋商的機制。根據北約條約第四條的規定，任何成員國都可以正式向北約理事會提出問題，這是該聯盟的主要決策機構。如果召開會議，將討論當成員國的領土完整、政治獨立或安全受到威脅時的後續步驟。此次事件比起一般的“近空域”事件更為嚴重，多個國家（包括歐盟、英國、美國）對此表示譴責。這一行為可能會加劇緊張局勢，因為北約最近已經在波蘭對俄羅斯無人機進行了軍事回應，這是北約在這場戰爭中首次開火。

入侵的具體原因尚不清楚，但分析人士認為，俄羅斯可能是在測試北約的反應時間和團結。北約國家也利用這一事件呼籲加強制裁和增強威懾力。愛沙尼亞外長 Margus Tsahkna 表示：“俄羅斯今年已經四次違反愛沙尼亞的空域，這本身就是不可接受的。但今天這起事件，涉及三架戰鬥機進入我們的空域，無疑是前所未有的膽大行為。”他還補充道：“俄羅斯日益頻繁的邊界測試和日益增長的侵略性必須以迅速增加的政治和經濟壓力來應對。”

第二起事件涉及一架俄羅斯 IL-20M 偵察機（這是一架冷戰時期的舊型情報飛機）在波羅的海附近飛行，靠近北約空域。據報導，該飛機並未發送應答器信號，也未提交飛行計劃（這是俄羅斯偵察飛行的標準做法）。作為回應，德國的歐洲戰鬥機（Typhoon）依據北約的“快速反應警報（QRA）”制度進行攔截，並將該飛機護送離開。與愛沙尼亞事件不同，這架俄羅斯飛機並未進入北約空域，但它靠近飛行，收集電子情報。根據以往經驗，這是一種常見模式，俄羅斯經常派 IL-20M 靠近北約邊界以收集雷達和通信數據。這一事件相對於愛沙尼亞的案例來說不那麼戲劇化，但由於技術上並未違反主權，因此並未啟動第四條款。不過，這依然具有政治意義，顯示俄羅斯持續在試探防禦，北約也在證明自身的警覺性。

這兩起事件符合俄羅斯在北約東側邊界（波羅的海/波蘭/羅馬尼亞）不斷推進的模式。這種行為必然引發北約的回應，導致攔截戰鬥機的緊急調動，進而引發外交後果。歐洲委員會主席 Ursula von der Leyen 在 X 平台上寫道：“我們將毫不妥協地回應每一次挑釁，同時加大對東部邊界的投資。隨著威脅的升級，我們的壓力也將隨之增強。”

