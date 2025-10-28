俄羅斯札波羅熱轉移平民 聯合國指屬戰爭罪

（法新社日內瓦27日電） 聯合國成立的「烏克蘭問題獨立國際調查委員會」今天指出，俄羅斯持續以無人機攻擊平民、迫使民眾逃離烏克蘭控制區的作為，構成危害人道罪。

「烏克蘭問題獨立國際調查委員會」（Independent International Commission of Inquiry on Ukraine）的報告並認定，俄軍在札波羅熱（Zaporizhzhia）驅離、轉移平民的行為屬戰爭罪。

「烏克蘭問題獨立國際調查委員會」是聯合國人權理事會（UNHRC）於2022年2月俄國全面入侵烏克蘭後不久設立。他們發現，俄羅斯「在更大範圍內犯下違反人道罪中的謀殺罪行」，規模超出先前掌握的程度。

今年5月時，調查委員會認定，俄羅斯數月來以短程無人機攻擊赫松（Kherson）第聶伯河（Dnipro River）右岸100公里長地帶的平民，構成危害人道罪中的謀殺行為。

5個月後，最新報告將上述結論的範圍擴大至橫跨赫松、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）與尼古拉耶夫（Mykolaiv）3州、長達300公里的烏方控制區。

調查委員會如今進一步認定，這些攻擊「是驅離平民出境的協調政策之一，構成危害人道罪中的強制遷移人口」。

這份提交給紐約聯合國總部的報告同時指出，俄羅斯試圖將其占領的札波羅熱地區平民驅離，已構成「戰爭罪中的驅逐與轉移」。

這個獨立調查委員會指出，為撰寫報告，共訪談226名受害者、證人及相關人士，並審查超過500部與本案有關的公開影像，並對其中近半數進行地理位置核查。

莫斯科當局不承認「烏克蘭問題獨立國際調查委員會」，也未回應這個委員會的入境、資訊及會晤要求。