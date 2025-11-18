俄羅斯無人機攻擊烏克蘭後 羅馬尼亞疏散村莊

（法新社布加勒斯特17日電） 羅馬尼亞當局今天表示，俄羅斯無人機襲擊烏克蘭南部，導致一艘載有液化石油氣的船隻起火後，政府已疏散邊境2個村莊。

俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來，曾多次襲擊烏克蘭多瑙河（Danube）地區港口，引發鄰國羅馬尼亞的警報。

羅馬尼亞當局今天表示，烏克蘭南部多瑙河一個港口夜間遭到無人機襲擊後，一艘載有液化石油氣的船隻起火。

由於這艘船「靠近羅馬尼亞領土且所載貨物性質特殊」，當局下令疏散普勞魯（Plauru）。此村位於羅馬尼亞東部，與烏克蘭港口城市伊斯梅爾（Izmail）隔多瑙河相望。

當局隨後下令疏散卡塔基奧伊（Ceatalchioi），當地人口不足300，公路與水路交通均暫時中斷。

在疏散前，普勞魯的居民收到手機警報，警告他們在無人機襲擊後可能有物體墜落。

羅馬尼亞國防部指出，在「俄羅斯聯邦軍隊夜襲烏克蘭靠近羅馬尼亞邊界河岸地區」後，「未發現任何未經授權的入侵國家領空行為」。