俄羅斯無人機襲基輔 釀1死7傷含1名兒童

英王查理斯三世為火災失去摯親及全港市民祈禱
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 分鐘前
大埔宏福苑五級火｜600人警方災難遇害者辨認組今日進入現場 指：「希望這輩子都不要再出動」
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，在大廈內還有多具未辨識身份的遺體，警方災難遇害者辨認組今日進入現場搜索。am730 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 2 天前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 1 天前
金缸經｜災後公關「唯快不破」？
做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。BossMind ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。Yahoo新聞 ・ 1 天前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 21 小時前
宏福苑五級火災｜香港紅十字會：很多災民親人失蹤 不願在庇護中心過夜
【Now新聞台】有份協助大埔宏福苑救災的香港紅十字會經理黃傑在本台節目《大鳴大放》指，他在現場的難忘經歷是見到很多災民不願意在庇護中心過夜，跟他們聊天後發現是因為他們有親人失蹤，所以想在附近平台或公園一直望著事發的地方。 香港紅十字會經理(急救服務)黃傑：「我們都有不同的援助去協助或者去幫助他，正正就是在這個位置上面，我們作為一個醫護人員、救援人員，都會見到當中我們有足夠的器材、物資，但在他內心的痛苦，我們是安慰不了，那一刻的無力感其實是很重的。我們都嘗試用不同的方法，希望他真的可以休息到，我們都呼籲大家鄰里街坊守望相助，真的關心多點身邊的人，顧及一下他的感受。」#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜義工指警方凌晨五時攔截廣福邨平台出入口 指示中午前清走所有物資︱Yahoo
有現場義工向《Yahoo新聞》表示，警方今日（29 日）凌晨 5 時派出警員攔截廣福邨平台所有出入口，指示義工立刻開始執拾物資，在中午前搬到指定位置或交由機構接收。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑五級火｜關愛隊接管物資站？麥美娟：庇護中心「從來都係民政處負責管理」 澄清無人報警｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警後，全港市民自發捐贈物資，大量義工到場支援，昨日傳出關愛隊要「接管」物資站的消息，引起關注。麥美娟今日（29日）出席電台節目後見記者，她強調「我哋無人報警，警方亦都無收到有人報警」，並重申庇護中心「從來都係民政處我哋負責管理」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 廉署拘捕 8 人 火警鐘揭未運作將執法｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 2 天前
宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，焚燒兩日後於今（28 日）早撲滅，警方、消防下午見記者交代最新進展，大火造成死亡人數增至128人，至少79人受傷；求助個案中尚有 200人情況未明，相信當中包括已找到的89具未能辨認身分遺體。受影響單位將逐步解封，由屋宇署派員檢查結構後，警方將開始蒐證工作，料需時3至4星期。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、高市早苗、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 2 天前
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
關注外傭的亞洲移居人士聯盟（The Mission For Migrant Workers, MFMW）和白恩逢之家（Bethune House Migrant Women’s Refuge, BHMWR）向所有受大埔火災影響的人士表示深切慰問，包括本地居民以及在社區擔任重要護理工作的外籍家庭傭工。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。針對大埔宏福苑的重大火警事故，多個政府部門及社會慈善機構已迅速啟動支援工作，協助受影響居民渡過難關。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
宏福苑大維修釀五級火 廉署拘工程顧問公司董事等8人
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今最少造成128人死亡。廉政公署就宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開調查，今日(28日)拘捕7男1女(40歲至63歲)，其中4人為宏福苑大維修工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」(下稱鴻毅)的2名董事，以及2名負責監督有關on.cc 東網 ・ 1 天前