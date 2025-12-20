俄羅斯特使將赴邁阿密 磋商烏克蘭和平方案

（法新社莫斯科20日電） 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的特使德米崔耶夫今天證實，他將率領俄國代表團赴邁阿密參與新一輪俄烏和平方案協商。

德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）在社群媒體X平台發文寫道，「正在前往邁阿密的路上」，後面加上鴿子表情符號，並附上一支呈現早晨陽光穿透雲層灑落棕櫚樹海灘的短片。

他還提到：「當好戰者繼續挑燈夜戰削弱美國為烏克蘭提出的和平計畫，我想起自己上次訪問時所拍下的這支影片－光線穿透暴風雨的雲層。」

歐洲數國跟俄羅斯先後在邁阿密參與這一輪談判，顯示協商自早期階段向前邁進一步，當時美國必須在不同地點與各方分別磋商。