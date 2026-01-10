俄羅斯籍男子觀看Pet Shop Boy日本演唱會 食煙飲酒被趕後襲擊保安

World Memorial Hall

日本兵庫縣警察公布，在周五（9日）拘捕一名報稱在日本工作的俄羅斯籍男子。他被指因為在神戶的一場演唱會中與人衝突並襲擊保安而被捕。

兵庫縣神戶水上警署公布，一名34歲的俄羅斯籍男子在周五晚8時40分，因為在神戶世界紀念廳內舉行的英國組合「Pet Shop Boys」的演出期間，用手臂勒住一名33歲保安員的頸，以及揮拳向該保安的臉部，被現場主辦方的另一名32歲員工制伏後報警，並被警察拘捕。

日本警方指，男子是演唱會的觀客，在演出期間於場內吸煙，並且與旁邊的女性出現身體接觸而與場內的人發生衝突。在被主辦方要求離開時，他與保安員發生肢體衝突，警察在事後亦檢驗出每公升0.7毫克的酒精。Pet Shop Boys是相隔7年後再到日本舉行演唱會，他們原定在東京及神戶各有一場演出。

