大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
俄羅斯與白俄3名花式滑冰選手 獲准參加2026冬奧
（法新社洛桑27日電） 國際奧林匹克委員會（IOC）今天證實，兩名俄羅斯花式滑冰選手和一名白俄羅斯選手已獲准以中立身分參加2026年米蘭─柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運。
在國際奧委會這次審核之前，俄羅斯選手古梅尼克（Petr Gumennik，23歲）、特皮楚斯揚（Adeliia Petrosian，18歲），以及白俄羅斯選手薩福諾娃（Viktoriia Safonova，22歲），已先在9月於北京國際滑冰總會（ISU）通過奧運資格賽。
這3人將成為俄國、白俄參加明年2月6日至22日冬季奧運僅有的少數選手代表。
自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯與白俄花式滑冰選手一直被禁參加國際滑冰總會的賽事。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，事故造成多人死傷，包括一名 37 歲的消防員何偉豪。為表達哀悼，消防處將其官方網站的頁面，以及社交媒體 Facebook 的頭像和封面圖片，全數轉換為黑白色調。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英偉達痛失中國最大買家！字節跳動狂囤積GPU卻無法上架
全球 AI 晶片霸主英偉達 (NVDA) 失去了最大的中國買家，字節跳動數月前還在瘋狂掃貨只為構築 AI 護城河，但囤積的天價晶片如今卻面臨無法部署的尷尬，百億美元的巨額算力儲備瞬間變成燙手的「滯留資產」。鉅亨網 ・ 15 小時前
香港大埔五級惡火 75人遇難 施工為何採用竹鷹架？
香港大埔火災在焚燒十餘小時後已基本控制，至今造成 75 人遇難，這場五級火災也引發反思：老舊高樓火災為何如此致命？鉅亨網 ・ 2 小時前
女友曬9個月肚 山神即將成人父
【Now Sports】智利球星阿歷斯山齊士的女友日前宣佈懷孕，而且這個「秘密」已守了9個月。阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）的現任女友Alexandra Litvinova，是俄羅斯和烏克蘭的混血模特兒，日前在社交平台分享其孕肚，並寫道：「保守這個秘密9個月真的很困難。」「懷孕這件事，你既想與全世界分享，又想獨自承受。」她續謂：「現在秘密終於公開了，能夠談論它，分享這段旅程的點點滴滴，感覺太棒了。」事實上，Alexandra在3天前才上載了一張她和山神的合照，然後寫上「1+1=3」，已經為公開懷孕一事埋下伏筆。這也會是山神首做人父。36歲的他，飼養過兩隻金毛尋回犬Atom和Humber，一向將愛犬當成自己的兒子；他目前效力於西甲的西維爾，過去也曾為烏甸尼斯、巴塞隆拿、阿仙奴、國際米蘭及馬賽等踢波。now.com 體育 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，外牆竹棚及棚網燒着後，火勢迅速蔓延。當局發現大廈外牆建築物料疑未符合防火標準；在未受波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除導致火勢迅速蔓延。據宏福苑工程承建商通告，外牆施工期間會使用發泡膠板將單位外牆玻璃窗遮蓋作保護，以免工程期間有碎沙石擊中玻璃窗。有專家接受《Yahoo新聞》訪問時表示，發泡膠保護性雖較高，但其實「做多咗」；業界多常用瓦通紙來封玻璃窗，但兩者都並非有阻燃性，坦言除非客戶特別要求，才會使用成本較高的噴灑「防火水」做法，或使用防火布。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
工程公司3人涉誤殺 廉署專組查貪 警搜宏業建築取證 將向大判二判工人問話
大埔宏福苑火災傷亡慘重，警方初步調查後，在周四（27日）凌晨約2時拘捕3名建築工程公司男負責人，涉嫌誤殺。警務處新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒同日凌晨4時見記者時透露，懷疑建築物外牆的保護網、防水帆布等未符合防火標準。廉政公署同日下午表示將成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。 兩董事一工程顧問被捕 宏福苑五級火災造成多人死傷。警方於周四凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名建築工程公司男負責人，分別是涉事建築工程公司兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲，涉嫌誤殺。 周四凌晨4時，鍾麗詒見記者時說，新界北總區重案組展開調查，除了消防處發現建築物外牆安裝保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，懷疑未符合防火標準之外，警方又發現一幢未被波及大廈，每層電梯大堂的窗戶外遭發泡膠包封。 鍾麗詒指出，發泡膠是非常易燃物品，有機會加速火勢蔓延，不排除是導致火警迅速蔓延的原因。 同日早上，重案組探員到新蒲崗一間寫字樓搜證，辦公室內的文件已經被查封；下午，探員押解一名黑布蒙頭、雙手反鎖的男子到元朗蝦尾新村一幢3層高村屋，在律師陪同下，被探員帶入屋調查。 探員其後再到停泊在信報財經新聞 ・ 3 小時前
MAMA2025｜MIRROR宣布因大埔火災不會參與頒獎典禮 主辦方取消紅地氈環節
大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 1 天前
幾內亞比索發生政變 軍方稱總統被捕
（法新社比索26日電） 西非國家幾內亞比索在大選進行3天之後，軍方今天宣布，已「全面掌控」國家，總統恩巴羅被逮捕，選舉程序停止、陸海空邊境關閉。他宣布，「全面中止選舉程序」，「停播所有媒體節目」，關閉陸空海邊境，並強制實施宵禁。法新社 ・ 1 天前
科技大佬推必買10大AI股名單「派對才開始！」
在Wedbush分析師Dan Ives眼中，真正的上升周期才剛開始。Ives在Yahoo財經節目上表示：「這場AI革命仍處於非常早期階段。美國只有約3%企業真正走上AI之路；全球更不足1%。」Yahoo財經 ・ 18 小時前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
劉嘉玲60大壽奢華宴曝光！梁朝偉「全程低調陪伴放閃」 宴席紅酒藏甜蜜巧思
劉嘉玲11月25日在香港半山豪宅舉辦60歲生日宴，丈夫梁朝偉以黑色棒球外套陪同現身，低調但始終相伴左右。現場以「時光致敬」為主題，從Labubu造型蛋糕到分子料理壽桃包，細節處處可見巧思。姊妹淘 ・ 13 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，不幸造成 55 人死亡，包括37歲消防員何偉豪在火災中殉職。何偉豪拍拖多年的女友在社交平台發文悼念，指感到難以接受，形容何偉豪是她的superhero，為他感到驕傲，「我個superhero任務完成返左氪星啦～」帖文又多謝大眾的關心，亦表示需要空間消化事件，「我好想好想可以再拖住你隻手…」。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 1 天前