俄羅斯藝術家Katerina Shukshina將新鮮植物打造成時尚單品！宣揚環境永續訊息！

在鄉村田野中成長的俄羅斯藝術家Katerina Shukshina，憑藉一雙巧手，再加上無限創意，將新鮮植物製作成別出心裁的時尚單品。

從大自然中汲取創作靈感的Katerina Shukshina，採用栽種於自家花園的水果、蔬菜、花卉為材料，並運用針線、膠水、膠帶等簡單工具，打造出各種不同的時尚服飾和配件，例如高麗菜葉外套、鬱金香手袋、青瓜平底鞋、豌豆莢髮飾、藤蔓領帶等，巧妙地將自然與時尚結合。

為自己的作品拍照後，Katerina會將蔬果用作食材，而花卉則會被製成花茶或標本，絕不會浪費任何材料，藉此宣揚環保時尚。她表示：「大自然是偉大的藝術家，它為我帶來源源不絕的靈感。我選擇以植物作為創作元素，不僅是一種藝術表達，更希望藉此鼓勵大家減少浪費衣物，並推廣環境永續訊息。」

