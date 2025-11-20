俄羅斯襲烏克蘭西部城市 至少25死包括3兒童

（法新社烏克蘭特諾皮爾19日電） 俄羅斯今天對烏克蘭西部發動空襲，炸毀一棟公寓大樓的頂層，造成至少25人死亡，其中包括3名兒童。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基試圖透過於土耳其舉行會談重啟和平進程的努力，也宣告失敗。

美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）並未前往土耳其，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）原本期望藉由這場會談「重振」外交努力，但最終因收穫甚少而離開會場。

對特諾皮爾市（Ternopil）發動的襲擊，是近幾週來最致命的一次，也是自2022年莫斯科全面入侵以來，發生在遠離前線的烏克蘭西部最嚴重的襲擊。

廣告 廣告

俄羅斯的巡弋飛彈擊中這些公寓後，法新社記者目擊有數十名搜救人員在廢墟中搜救，使用起重機接近遭摧毀的建築物。清晨7時傳出爆炸聲後，濃厚的灰色煙霧籠罩整條街道。

特諾皮爾官員指出，大火導致空氣中的氯氣濃度飆升至正常值的6倍，呼籲全市20萬居民待在家中並緊閉窗戶。 國家緊急服務部表示，這起攻擊造成包括3名兒童在內的25人死亡，另有92人受傷，包括18名兒童。