中國政府通報暫停進口日本水產品
俄羅斯襲烏克蘭西部城市 至少25死包括3兒童
（法新社烏克蘭特諾皮爾19日電） 俄羅斯今天對烏克蘭西部發動空襲，炸毀一棟公寓大樓的頂層，造成至少25人死亡，其中包括3名兒童。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基試圖透過於土耳其舉行會談重啟和平進程的努力，也宣告失敗。
美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）並未前往土耳其，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）原本期望藉由這場會談「重振」外交努力，但最終因收穫甚少而離開會場。
對特諾皮爾市（Ternopil）發動的襲擊，是近幾週來最致命的一次，也是自2022年莫斯科全面入侵以來，發生在遠離前線的烏克蘭西部最嚴重的襲擊。
俄羅斯的巡弋飛彈擊中這些公寓後，法新社記者目擊有數十名搜救人員在廢墟中搜救，使用起重機接近遭摧毀的建築物。清晨7時傳出爆炸聲後，濃厚的灰色煙霧籠罩整條街道。
特諾皮爾官員指出，大火導致空氣中的氯氣濃度飆升至正常值的6倍，呼籲全市20萬居民待在家中並緊閉窗戶。 國家緊急服務部表示，這起攻擊造成包括3名兒童在內的25人死亡，另有92人受傷，包括18名兒童。
其他人也在看
日本大分縣住宅區大火仍未撲滅 當局發現一人心臟驟停
日本大分縣大分市一個住宅區昨日下午約5時發生的大火，至今仍未撲滅，當局指一名76歲居民下落不明。當地傳媒報道，當局在大火現場發現一名男子心臟驟停，暫時未知身份。大分縣當局表示，火勢波及170多座建築物，周邊森林也受到波及，截至昨晚約11時，已有115個家庭共175人被疏散到避難場所。日本陸上自衛隊應大分縣的請求，今日派出直升機協助滅火。(ST)infocast ・ 19 小時前
日本大分市火災逾170棟建築物起火 一名老翁失蹤
日本大分市發生大規模火災，超過170棟建築物起火，燃燒超過半日仍未救熄，一名76歲老翁失蹤。大分縣政府將175名居民撤離到社區活動中心。大火在昨日下午近6時發生，大分市佐賀關地區的民眾報案指寓所起火，之後火勢蔓延到附近的多間住宅和山林，燒毀面積估計近4.9萬平方米。火勢甚至飄洋過海，距離火場1.4公里外的無人島也起火。陸上自衛隊出動UH-1直升機協助救火。(ST)infocast ・ 21 小時前
珍惜生命｜粉嶺芬園已婚警察宿舍40歲女子墮樓 當場死亡
粉嶺聯和墟有人墮樓死亡。 今日（18日）早上6時58分，一名40歲姓顏女子於粉嶺聯和墟粉嶺樓路17號芬園已婚警察宿舍墮樓，倒臥在平台上，保安員發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現該名女子已經當場死亡，相信她從上址一個單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍確定，正在調查她的身分及墮樓原因am730 ・ 1 天前
上水丙崗村鐵皮屋起火 六旬男住戶燒傷留醫2日不治（更新）
【19/11更新】67歲姓盧老翁燒傷送院搶救，據了解，他上身、面部、手臂共百分之45燒傷，二級燒傷。他留醫2日後，於昨日（18日）清晨5時58分惜告不治。據了解，死者與胞弟同住，胞弟盧先生事後接受傳媒訪問時表示，曾用水喉救火但不果，不清楚火警原因。初步相信電箱短路引致火警。am730 ・ 16 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 分鐘前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 17 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 1 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 21 小時前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 20 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 4 小時前
話題 ｜不是美斯C朗尼馬 全球最有錢足球員另有其人 身家200億鎊
最近有一項為全球足球員身家排行榜公布，榜內有多名球星當然是熟口熟面，但榜首卻令人相當意外，而且身家遠遠拋離多位足球巨星。Yahoo 體育 ・ 1 天前
好人好事｜職員協助拉喼上樓梯受非議 港鐵：乘客手部不適
有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。 職員行徑惹非議 對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有am730 ・ 18 小時前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 1 天前
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳
《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼飾演的「Man姐」再次成為全城熱話！劇中她以多套「高知女」造型亮相，每套服飾與珠寶配搭都經過精心設計，完美演繹職場女強人的時尚品味！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 21 小時前
【UNIQLO】優惠專區 精選外套低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，除咗左帶嚟超人氣設計師聯名款式，仲有更多薄款厚款外套！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 1 天前