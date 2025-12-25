俄羅斯計劃在月球建設核能發電廠以支持月球探索任務

俄羅斯近日宣佈計劃在未來十年內於月球上建設一座核電廠，以支持其月球計劃及與中國合作的研究站，為未來的深空任務提供能量。此提案已獲國家太空機構俄羅斯聯邦航天局（Roscosmos）確認，該核電廠將為月球表面的基礎設施提供持續的能源，包括探測車、科學設備，以及計劃中的中俄聯合月球研究基地。此消息發佈後，美國、印度、日本及數個歐洲國家加強了在地球唯一自然衛星上的永久存在的努力。這股重燃的興趣源於2009年發現月球表面存在水冰的事實。

由於月球上的兩週長夜限制了太陽能的利用，持續的電力供應對於月球的長期操作來說是一大挑戰。然而，核電廠可以在任何光照條件、極端溫度或灰塵積聚的情況下持續供電。對於2036年的項目，Roscosmos透露已與俄羅斯航空公司Lavochkin協會簽署合同，該公司在行星航天器的開發上擁有數十年的經驗。儘管該太空機構並未明確將該設施描述為核反應堆，但已確認該計劃涉及國家核能公司Rosatom及俄羅斯主要的核研究中心Kurchatov Institute。

根據Roscosmos的說法，這座月球核電廠將支持與俄羅斯月球計劃相關的多種活動，包括為機器人探測車、天文台供電，以及維護計劃中的國際月球研究站的基礎設施。該項目是實現永久運行的科學月球站的重要一步，並標誌著從一次性任務過渡到長期月球探索計劃的開始。

同時，Roscosmos的首席執行官德米特里·巴卡諾夫（Dmitry Bakanov）將這座月球核電廠視為更廣泛的深空戰略的一部分。巴卡諾夫在六月份表示，該機構旨在於月球上部署核電源，並追求未來的金星任務，他指出金星常被稱為地球的姐妹行星。巴卡諾夫強調，俄羅斯是唯一成功將航天器著陸於金星的國家，並描述俄羅斯的太空計劃為國家力量的象徵。他補充說，規劃階段已完成，接下來將專注於實施。

月球距離地球約238,855英里（384,400公里），對於穩定地球的軸心搖擺及支持更穩定的氣候具有重要作用。月球同時也負責海洋潮汐的變化。核能長期以來被認為是太空任務的可行選擇，因為太陽能在一些情況下並不可靠。根據國際法，空間中禁止使用核武器，但核能來源若符合安全標準則不受禁止。根據路透社報導，分析師預測月球上的氦-3及稀土元素（如釩、釹等十五種鋰族元素）將驅動可能的月球黃金熱，這些元素在先進技術中有著廣泛應用。

