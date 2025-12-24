俄羅斯計劃建造旋轉太空站 以應對宇航員健康問題

隨著國際空間站（ISS）計劃於 2030 年進入其最終結局，俄羅斯則在太空探索上展現出新動作。根據 Space.com 的報導，俄羅斯國家火箭公司 Energia 已正式獲得一項巨型旋轉太空站的專利，這一設計旨在解決深空旅行中最大的挑戰：在零重力環境中人體的緩慢衰退。這艘設計中的太空船模仿高科技嘉年華離心機的運作，以產生人工重力，提供必要的物理負荷，以保護宇航員在長期逗留期間的身體健康。

目前，該設計尚未附帶具體的資源或時間表，但這項專利標誌著俄羅斯在新的太空競賽中聲明其立場。專利中提到，人工重力對人類而言是生物學上的挑戰，重力是我們身體的紐帶；如果失去重力，我們的肌肉將失去功能，骨骼也會變得脆弱。目前，國際空間站上的宇航員每天需要進行幾小時的運動，以維持回國後能走路的力量。

人工重力對於深空探索來說可能是一個改變遊戲規則的因素，為面對長途星際旅行或延長軌道逗留的船員提供了重要的生命線。俄羅斯的設計旨在通過模擬 0.5g，即地球重力的 50% 來提供一個永久的解決方案。專利描述了一個巨大的模塊化旋轉結構，外觀不再像傳統的管道，而更像一個高速風扇，它展示了一個圍繞中央脊柱建造的“假想太空站”，平衡靜止和旋轉的部分，並使用氣密的靈活接頭將居住區連接到旋轉的中心。

為了實現 0.5g，這個太空站的生活區將從中心延伸約 40 米（131 英尺），以每分鐘五次的轉速旋轉，通過離心力將宇航員固定在地面上。然而，建造這個太空站並不容易。由於其規模龐大，將需要一系列火箭發射和複雜的在軌組裝。安全性也是一個主要問題，專利指出了顯著的對接難題。試圖將運輸船停靠在一個不斷旋轉的太空站，就像試圖跳上移動的旋轉木馬，一個錯誤的動作可能導致災難性的碰撞。

俄羅斯並不是唯一擁有這種旋轉夢想的國家。美國公司 Vast 也在競相建造商業人工重力太空站，而 NASA 則在數十年來一直在研究類似的 Nautilus-X 概念。儘管該公司尚未為這個具體項目投入任何資金或設定日期，但這項專利無疑是一個高風險的意圖信號，顯示其建設的決心。

隨著 ISS 進入其最後階段，NASA 正在準備於 2030 年將這個 450 噸的實驗室引導進入火焰控制的大氣重返。對於計劃在 2028 年退出 ISS 的俄羅斯而言，這一設計代表著擺脫老化的國際合作，邁向深空的獨立高科技未來。同時，俄羅斯航天局（Roscosmos）也在致力於其俄羅斯軌道空間站（ROSS）的建設。報導指出，該機構可能會不再發射新艦隊，而是拆除並重新利用其老化的 ISS 部件。該國計劃在 ISS 於 2030 年退役之前，拆卸其最新組件，例如 Nauka 多用途實驗室和 Prichal 節點，以防止其在 ISS 中的技術投資化為烏有。

