俄羅斯退出美國核協議，收回 34 噸核材料

俄羅斯正式退出了一項與美國有關於處理武器級鈾的重大協議。根據俄羅斯國家新聞機構塔斯社（TASS）的報導，俄羅斯下議院於10月8日通過了一項立法，正式宣佈終止2000年的鈾管理和處置協議（PMDA）。該協議要求兩國處置34公噸的武器級鈾，這個數量足以製造數千枚核彈，並將其轉化為民用電力反應堆的燃料。這項協議的目的是確保被宣佈為防禦需求多餘的鈾不會再被用於武器製造，然而，俄羅斯現在不再願意遵守與美國的鈾協議。

俄羅斯副外長謝爾蓋·利亞布科夫（Sergey Ryabkov）向立法者表示，當前的情況使得維持這些義務變得不可接受。他指出，俄羅斯對恢復該協議的要求並未得到滿足，包括解除美國制裁、撤回馬格尼茨基法案，以及減少北約在俄羅斯邊界附近的軍事存在。俄羅斯政府向國會解釋，撤回協議的原因是由於「環境的根本變化」，包括北約擴張、美國制裁，以及華盛頓對烏克蘭的軍事支持。

儘管該協議在技術上仍然有效，俄羅斯自2016年起已經停止參與，並指責美國未履行其義務，並利用協議獲取政治利益。當時克里姆林宮要求的讓步與協議無關，例如限制北約在東歐的活動，以及解除因俄羅斯2014年吞併克里米亞而實施的制裁。PMDA的終止意味著俄羅斯承諾使之無法用於武器的34公噸鈾，現在可以重新分類為其戰略儲備的一部分。國家杜馬的官方聲明形容對該材料的進一步承諾為「不合時宜」。

這一決定進一步擴大了莫斯科與華盛頓之間的武器管控協議的中止或終止名單。俄羅斯已經退出了歐洲常規武裝力量條約（CFE），暫停參加新開始條約（New START），並停止了在開放天空條約下的合作。這項鈾協議是2000年代初期少數幾項剩餘的核風險降低技術措施之一。儘管規模小於新開始條約，PMDA被視為朝著減少兩國可用於武器的材料庫存邁出的一個務實步驟。

此舉發生在美國與俄羅斯之間的地緣政治緊張局勢持續升級的背景下，特別是與烏克蘭戰爭有關的局勢。同一天，克里姆林宮譴責華盛頓報導稱正在考慮向基輔提供戰斧巡航導彈。「如果美國政府最終做出那個決定，不僅風險會加劇對抗的螺旋，還會對俄美關係造成不可挽回的損害，」俄羅斯外交部女發言人瑪麗亞·扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示。她補充道，俄羅斯正在「密切監控」局勢，並敦促美方保持克制。

目前，美國尚未對俄羅斯終止鈾協議的決定發表評論。然而，這一舉動突顯了雙邊核合作在華盛頓與莫斯科數十年來最深刻的裂痕中不斷崩潰的現狀。發展還包括彭博社於9月30日報導，儘管正式的進口限制，俄羅斯仍然是2024年美國鈾的最大供應商，提供約20%的美國核反應堆所需燃料。美國的豁免仍允許到2028年進行運送，以保障國家能源安全。隨著兩國在長期核協議中越來越遠，專家警告稱，終止PMDA顯示出全球核安全風險的增長，以及俄美關係的鴻溝在擴大。

