俄羅斯遠東地區外海地震 規模7.4

（法新社莫斯科13日電） 美國地質調查所（USGS）表示，俄羅斯遠東地區堪察加半島外海今天發生規模7.4地震。

根據美國地質調查所，這起地震發生在俄羅斯堪察加（Kamchatka）地區行政中心彼得羅巴甫洛夫斯克－堪察加市（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東111公里處，震源深度為39.5公里。

美國地質調查所稍早稱這起地震規模為7.5，隨後調降至7.4。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，附近部分俄羅斯沿海地區可能會出現高達1公尺的「危險」海浪。

太平洋海嘯警報中心又說，日本、夏威夷及太平洋其他島嶼可能出現不到30公分高的海浪。

今年7月，堪察加半島外海發生有史以來最強烈的地震之一，在太平洋引發高達4公尺的海嘯，夏威夷至日本多地因此進行撤離。

那起規模8.8地震是自2011年以來最大的一次。2011年，日本外海曾發生規模9.1強震並引發海嘯，造成超過1萬5000人罹難。

7月的地震促使日本當局下令近200萬人前往高地避難。當時，整個地區都發布海嘯警報，隨後這些警報被解除或調降。