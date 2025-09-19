俄羅斯遠東地區發生7.8強震 海嘯警報發布後解除

（法新社莫斯科18日電） 俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海今天早上發生規模7.8強震，建築物搖晃，當局發布海嘯警報後目前已經解除。

堪察加地區首長索羅多夫（Vladimir Solodov）今天表示，強烈地震襲擊當地引發一連串海嘯警報，儘管海浪已抵岸邊，但目前尚無人員傷亡報告。

索羅多夫補充說，「目前尚無任何損失報告。請求大家保持冷靜。」

發布在社群媒體的影片顯示，地震發生時，住宅內的燈具與家具搖晃，同時街上還有小部分人群聚集。

美國地質調查所（USGS）通報，地震發生在堪察加半島首府彼得羅巴甫洛夫斯克—堪察加市（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東128公里處，震源深度10公里。地震發生後，當地還出現一連串餘震，最大規模可達5.8。

美國太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）曾警告附近海岸可能出現危險大浪，但數小時後表示威脅已經過去。

索羅多夫在社群媒體Telegram表示：「今天早上再度考驗著堪察加半島居民的韌性。」

俄羅斯聯邦緊急情況部也對日本以北的千島群島（Kuril Islands）部分地區發布海嘯警報。

堪察加位於高地震活動帶，過去一週已發生至少兩次規模超過7的強震。