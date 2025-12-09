宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
俄羅斯駐北韓大使過世 金正恩發唁電給普丁致意
（法新社莫斯科9日電） 駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅日前過世，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普丁發送唁電表達哀悼之意，並提到，馬歇各羅於近30年來為了北韓與俄羅斯之間的友好關係奉獻一生。
俄羅斯外交部於當地時間昨天發表聲明指出，駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅（Aleksandr Matsegora）已於6日逝世、享壽70歲。
北韓領導人金正恩也向俄羅斯總統普丁發送唁電，表達哀悼與慰問。北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在唁電中評價馬歇各羅，「近30年來為朝（北韓）俄友好關係發展奉獻一生，是朝鮮人民親密的朋友與同志」。
金正恩指出，北韓與俄羅斯能發展至今這般堅固的同盟關係，是因為馬歇各羅奉行兩國領導人的意志，傾注熱情不懈的努力，「在兩國關係進入重大歷史階段的此刻，突然失去馬歇各羅大使，實在令人悲痛」。
北韓外交部長崔善姬也指出，馬歇各羅為雙方友誼與合作關係，奠定了更堅固的大道，是一名能力全面且努力的外交官，「將永遠成為新一代外交官的崇高榜樣」。
其他人也在看
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 1 天前
通脹遏不下 特朗普巡迴撲火救民望
美國總統特朗普本周將走訪各地，直接回應美國人的生活成本的擔憂。一方面，特朗普及他的閣員繼續淡化不少美國人對日常開支愈來愈難以負擔的感受。另一方面，特朗普與其團隊近周推出一系列措拖，似乎承認維生問題並非傳媒杜撰的議題。Yahoo財經 ・ 2 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 1 天前
裁決在即 美企急爭逾千億美元退稅 特朗普：有「B計畫」重建關稅結構
美國最高法院即將對總統特朗普是否有權力利用緊急權力法案 (IEEPA) 大規模徵收關稅作出關鍵裁決，此案不僅將決定美國貿易政策的未來走向，更牽動著可能高達 1000 億美元甚至更高的關稅收入歸屬。鉅亨網 ・ 21 小時前
AIT提台灣地位未定 王毅：台灣地位已被「七重鎖定」
美國在台協會（AIT）重提台灣地位未定，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周一（8 日）在北京同德國外長瓦德富爾會談時就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述，強調台灣地位已被「七重鎖定」。鉅亨網 ・ 7 小時前
洩密又殺人？美國防部長陷就職以來最大危機
英國《衛報》報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）因多起爭議，正面臨他擔任防長以來最嚴重危機，包括對「運毒船」發動的攻擊行動，以及他使用未加密聊天軟體處理機密軍事情報，外界批評和要求他辭職的聲音不斷出現。鉅亨網 ・ 1 天前
俄羅斯缺勞動力 準備迎接無限量印度勞工
應印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普京於 12 月 4 日至 5 日對印度進行國是訪問。據《今日俄羅斯》上周六（6 日）報導，普丁訪印期間俄印兩國簽署了勞動力流動協議。鉅亨網 ・ 1 天前
美戰爭部長面臨黨內外要求下台壓力
（法新社華盛頓6日電） 美國戰爭部長赫格塞斯因多起爭議面臨愈來愈大壓力，包括對疑似運毒船隻發動的攻擊行動，以及使用Signal訊息軟體討論敏感軍事資訊，引發外界越來越多批評和要求辭職的聲浪。針對涉嫌販毒者的攻擊——尤其是一場在初次攻擊後仍存活的倖存者又遭到後續攻擊身亡的事件——以及使用商用訊息軟體Signal討論即將在葉門展開的軍事行動，都讓對赫格塞斯的反對聲浪進一步升高。法新社 ・ 1 天前
據報日方於雷達照射事件當日曾經防務熱線聯絡中方 惟未獲接聽
中日兩國因戰機雷達照射事件關係持續緊張。日本《讀賣新聞》引述消息指，上周六事發當日，日本當局曾透過兩國的防務熱線聯絡中方，但中方沒有接聽。日本內閣官房長官木原稔周一見記者時，拒絕回應熱線使用情況，但稱日中在緊急時保持順暢溝通至關重要，若無法第一時間聯絡，偶發性軍事衝突難以避免。 中日兩國在2018年6月啟動「海空聯絡機制」，2023年3月正式啟用兩國防務熱線。日本防衛大臣小泉進次郎早前在馬來西亞與中國防長董軍會面時，曾提到雙方應確保熱線適切、確實運作，並同意加強各層級的交流。 (ST)#中日 #雷達照射事件 (ST)infocast ・ 4 小時前
中日就雷達照射事件互提抗議 中方當場駁回並提出反交涉
日本指稱中國航母「遼寧艦」上周六在日本近海航行期間，艦載戰機兩度對日本自衛隊戰機進行火控雷達照射。日本外務事務次官船越健裕召見中國駐日大使吳江浩，提出強烈抗議，對發生危險行為表示極其遺憾，並嚴正要求防止再次發生。吳江浩即場作出反駁，指責日方戰機滋擾中方訓練，並提出嚴正交涉和強烈抗議，批評日方執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，卻對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論，做法極其不負責任。 中國外交部發言人表示，中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉，中國軍隊已就有關問題闡明了嚴正立場。事實真相十分清楚，日本戰機對中方正常軍事活動頻繁抵近、偵察干擾，才是最大的海空安全風險。 發言人批評，在當前形勢下，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心，中方對此堅決反對，強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。 (ST)#雷達照射事件 #中日 (ST)infocast ・ 1 天前
立法會選舉結果｜截至晚上 11 時半 地方選區整體投票率 31.9% 131.7 萬人投票 已破上屆投票率｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上 7 時半，至晚上 11 時半。全港地方選區整體共 1,317,682 人投票，累計投票率 31.90%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆即至下午 10 時半的累計投票率為 30.20%。Yahoo新聞 ・ 2 天前
麻生挺高市「台灣有事論」 外交部：日本右翼仍不思悔改
中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上，批評日本自民黨副總裁麻生太郎，對首相高市早苗發表「台灣有事論」表示肯定，反映高市及她背後的日本右翼勢力仍在錯判形勢、不思悔改，對國內國外批評聲音充耳不聞，對干涉他國內政、武力威脅他國的行徑輕描淡寫、顛倒黑白、罔顧是非，對國際法和國際關係基本準則沒有表現出起碼的尊重，妄圖通過挑動衝突對立、突破戰後國際秩序，為日本軍國主義招魂，亞洲鄰國和國際社會都應對此保持高度警惕。 郭嘉昆指，這種把挑釁中國當作博取眼球、收割民意的行徑，性質惡劣，非常危險。奉勸日方認認真真反思悔過，老老實實撤回高市謬論，不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 23 小時前
立法會選舉｜新民黨 7 人戰直選 5 落敗 葉劉「非常滿意」得票率 李梓敬淚謝宏福居民支持︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉昨日（7 日）結束，新民黨議席由上屆的 6 席減至 3 席，當選者為港島西的陳家珮、新界東北的李梓敬以及選舉委員會界別的何敬康。新民黨今日（8 日）舉行記者會總結成績，主席葉劉淑儀表示，在地區直選中合共取得約 14 萬 7 千票，約佔總票數 11% ，與上屆比例相若。她形容，在今屆整體投票人數下降下，仍維持相近票數，她形容對結果「非常滿意」，又感謝義工、黨職員及支持者為新民黨爭取接近 15 萬選票。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
日本否認干擾解放軍訓練 強調須保持溝通防意外衝突
中日戰機雷達照射事件繼續發酵。日本內閣官房長官木原稔在記者會上，否認自衛隊飛機有作出干擾行為，強調在執行任務時保持安全距離，批評中方的指控毫無根據，而日方會冷靜和堅決回應，並繼續密切關注中國軍隊在日本周邊海域的動向，又強調確保兩國防衛部門及時溝通至關重要，以免發生意外衝突。 日本自衛隊表示，中國遼寧艦航母編隊在沖繩以東的太平洋海域，持續進行密集的空中活動，過去一個周末，艦上飛機進行了約100次升降。防衛省指，遼寧艦等中方艦艇昨日繼續在沖繩與南大東島之間的海域，向東北方向航行，防衛省和自衛隊將繼續進行警戒、監視和情報收集工作。 執政自民黨就事件召開會議。政策研究會會長小林鷹之形容是極度危險的行為，完全不可接受。安全保障調查會長小野寺五典更加認為，中方的行為可被視為挑釁。 日本早前指稱，遼寧艦上周六在日本近海航行期間，艦載戰機兩度對日本自衛隊戰機進行火控雷達照射，即時召見了中國駐日大使吳江浩，提出強烈抗議；但中方當場駁回交涉，並在北京和東京分別提出反交涉，指日方派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論，做法極其不負責任。 (ST)#雷達照射事件infocast ・ 1 天前
立法會選舉2025｜有選民不知憑心意謝卡可換取優惠：投票非為着數
立法會選舉今日(7日)舉行，政府與商家推出優惠措施鼓勵投票。其中，已投票的選民憑政府送贈的心意謝卡，可以半價優惠購戲票。有市民表示不清楚有優惠，認為是否有優惠不影響投票意欲。am730 ・ 1 天前
立法會選舉 ⎮ 外媒：火災後的憤怒與哀傷中舉行 取得歷來第二低投票率
投票日前夕（6 日），駐港國家安全公署約晤多家外媒駐港的代表和記者，指稱「有外國媒體攻擊干擾立法會選舉」，警告他們不得借新聞自由之名干涉中國內政與香港事務。選舉昨晚（7 日）結束後，外媒紛紛跟進報道，焦點多數集中在投票率，有外媒把低投票率與世紀大火連繫。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
立法會選舉．新界北｜天水圍候選人「選情告急」 選民指區內選舉氣氛「麻麻」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，投票時間到今晚 11 時半。隸屬新界北選區的天水圍一帶滿佈各候選人街站，《Yahoo新聞》記者下午到天瑞社區中心、樂善堂梁球琚學校兩個票站，現場人流不多，有投完票的選民持心意卡在票站門口「打卡」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
官員：俄烏和平計畫磋商 領土仍是最棘手議題
（法新社基輔8日電） 一名知悉談判情況的官員今天告訴法新，在終結俄烏戰爭的磋商過程中，領土仍是「最棘手」議題。這位要求不具名的官員談到，領土問題依然是「最棘手議題，（俄羅斯總統）普丁不願簽署俄方無法獲得（烏克蘭）領土的協議，因此他們正尋求任何可能方式，確保烏國必須讓出部分領土」。法新社 ・ 18 小時前
俄羅斯駐北韓大使離世 金正恩向普京致唁電
俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉於上周六(6日)逝世，當局未有公布他的死因等詳情。北韓最高領袖金正恩向俄羅斯總統普京致唁電，表示哀悼和慰問。金正恩表示，馬采戈拉過去30多年，為發展朝俄友好關係獻出一生，是北韓人民的親密朋友，在朝俄關係發展進入重大歷史局面的時期離世，令人痛惜，對兩國都是巨大損失。 北韓外相崔善姬亦向俄羅斯外長拉夫羅夫致唁電，讚揚馬采戈拉在鞏固雙邊友好合作關係方面，作出特殊貢獻。 (ST)infocast ・ 6 小時前
傳美國、以色列、卡達在紐約三方會談
（法新社華盛頓7日電） 消息人士告訴美國新聞媒體Axios，美國、以色列和卡達今天在紐約舉行三方會議。兩名消息人士告訴Axios，這是「自加薩戰爭停火協議以來，這幾個國家之間舉行的最高級別會議，而卡達在協議中扮演關鍵調解角色。」法新社 ・ 1 天前