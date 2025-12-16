俄羅斯驚傳校園殺人案 10歲學生被同學刺死

Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 1 天前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道 涉擾亂公眾秩序被捕 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
沙田馬場周日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。警方指，機動部隊人員在沙田馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道及作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，警方拘捕一名 59 歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，他被帶返警署扣查，案件交由沙田警區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黎智英觸國安法罪名成立 保護記者委員會出面譴責
（法新社香港15日電） 香港壹傳媒創辦人黎智英違反「港區國安法」案，法院今天裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。她說：「這項裁定凸顯香港徹底蔑視新聞自由，而新聞自由本應受到當地迷你憲法（基本法）的保障。」法新社 ・ 1 天前
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國男子拍攝新疆拘留營後流亡美國 母親憂兒遭驅逐
（法新社華盛頓15日電） 中國一名男子在新疆拍攝據稱是侵犯維吾爾族人權的拘留營畫面後流亡美國，他的律師和母親告訴法新社，他如今面臨被美國驅逐的風險。關恆母親以中文向法新社表示：「我真的很擔心，如果他被迫回國，情況會對他非常不利。」法新社 ・ 5 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜沙田六旬漢徹夜未歸 妻子早上揭其車內燒炭惜太遲
沙田發生燒炭自殺案。 今日（15日）早上9時41分，一名年約60歲男子於沙田多石街2號停車場一個咪錶位、一輛七人車內昏迷不醒，其妻子發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現男子坐在司機位上，在車內燒炭，經救護員檢驗後，證實當場死亡。其妻獲悉死訊後情緒激動，被警員帶署助查。據了解，死者任職燒臘工人，數am730 ・ 1 天前
國安處再拘一名女子涉「非法操練」 累計 10 人被捕 兩人被控「串謀顛覆國家政權」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國安處早前就 12 月 11 日的執法行動，於前晚（12 日）再拘捕一名 26 歲女子，她涉嫌違反《維護國家安全條例》第 13 條的「非法操練」罪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
碧瑤灣逾 30 搭棚工追欠薪 與宏福苑同屬宏業承辦 涉款逾 300 萬元｜Yahoo
薄扶林碧瑤灣的大維修工程與大埔宏福苑，同屬宏業建築工程有限公司承辦。宏福苑火災後，警方以涉嫌誤殺拘捕宏業 3 名負責人，包括工程顧問兼授權簽署人黃忠基。今早（15日）有逾 30 名碧瑤灣搭棚工人表示被拖欠薪金，金額超過 300 萬元。Yahoo新聞 ・ 1 天前
悉尼恐襲 兩父子涉案其中父親被擊斃
澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。新南威爾士州警方表示，涉案的兩名槍手是父子關係，其中50歲父親被警員擊斃，24歲兒子仍然留院，情況危殆，父親持有槍牌約10年，擁有6支槍，相信這6支槍都牽涉今次襲擊，正調查犯案動機。警方又在案發現場附近發現兩枚簡易爆炸裝置，並已安全處理。澳洲總理阿爾巴內塞形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為，政府將動用一切可用資源應對，又讚揚勇敢的應急人員和普通民眾挺身而出，捍衛澳洲的價值觀。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又說早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。（BC)#澳洲 #反猶太 #槍擊案infocast ・ 1 天前
黎智英國安案｜李桂華指黎智英在囚期間未被虐待 斥其女向外媒抹黑(李昌峻報道)
【Now新聞台】黎智英妻兒有到場旁聽，未回應傳媒追問，他的律師稱需時審閱判詞再決定會否上訴。而警方國安處歡迎法庭裁決，又形容黎智英在修例事件中是整個亂局的推手。 黎智英妻子、兒子，以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，聽取裁決後離開西九龍裁判法院，未有回應傳媒追問。多個外國領事代表亦有到庭旁聽，不過無就裁決回應。警方國安處歡迎法庭裁決，又稱審訊透露出黎智英在修例事件的角色。警方國安處總警司李桂華：「年輕人及學生只是一個畫面，是要替他完成反政府目的。他也是有子女的人，為人父母，見到其他人的子女鋃鐺入獄，前途盡毀，我真的不知道他的感受是如何。其實很簡單，他是整個亂局的推手，難辭其咎。他是利用自己的傳媒王國，控制編採方針及報道，煽動市民仇恨我們政府，更加利用自己的財富以及政治人脈脈絡，從事一些勾結外國勢力。總而言之，他危害國家安全的罪行是罄竹難書，證據確鑿。」李桂華批評有人抹黑政府虐待黎智英，又澄清黎智英在今年8月稱出現心悸，懲教署都有妥善跟進。李桂華：「黎智英女兒加入抹黑，她告訴外媒，父親視力越來越差、聽力越來越差，近乎走不到路，要求大家協助他。問題是，若大家都有跟進審訊，今天有沒有見到這now.com 新聞 ・ 1 天前
荷里活導演羅伯·雷納與妻子斃命於家中 其子尼克遭洛杉磯警方逮捕
採訪期間阻差罪成囚5天 陳朗昇提定罪及刑罰上訴 官容後頒判詞、陳續准保釋
前記協主席陳朗昇 2022 年 9 月，以「Channel C」記者身分，赴旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會時，被指拒向警員出示身份證被捕，經審訊後被裁定阻差辦公罪成，被判囚 5 天。陳不服定罪及刑罰提出上訴，案件周二（16 日）在高等法院聆訊。暫委法官王詩麗指，會容後下判詞決定，期間陳可繼續保釋。法庭線 ・ 5 小時前
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜時代廣場變優獸市／利東街飄雪匯演／中環10米高聖誕樹
一年一度的大型節日聖誕節即將來臨！香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
法庭裁定黎智英串謀發布煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪均成立
壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案，高等法院裁定，黎智英與《蘋果》高層「串謀發布煽動刊物」罪、「串謀勾結外國勢力」罪均成立，黎智英與重光團隊等「串謀勾結外國勢力」罪亦成立。AASTOCKS ・ 1 天前
澳洲邦代海灘槍擊 義勇男子徒手制伏槍手成英雄
（法新社雪梨14日電） 澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，迄今至少12死29傷。蘭尼恩指稱，這起槍擊迄今至少造成12人死亡、29人送醫，傷者包括2名警員，目前狀況危急，警方在與已故犯罪嫌疑人相關的車輛中發現了一個簡易爆炸裝置。法新社 ・ 1 天前
黎智英危害國家安全罪名成立 最高可判無期徒刑
【彭博】— 在一樁標志性的國家安全案審判中，現年78歲的香港前傳媒大亨黎智英被定罪，這可能令其面臨終身監禁，並加劇中美之間的緊張局勢。Bloomberg ・ 1 天前
旺角七旬菲漢假扮顧客 珠寶店偷13萬元首飾斷正
旺角發生盜竊案。一名外籍男子今日下午1時許，在彌敦道621至623號一間珠寶店內假扮顧客，盜去一批約值13萬元的首飾及飾物，並企圖逃去，店員發現後隨即將他截停。 警方接獲店員報案後到場及初步調查，在該名持護照的74歲菲律賓籍男子身上起回全部贓物。他涉嫌盜竊被捕，現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進am730 ・ 1 天前
日本福岡持刀襲擊案男疑犯落網
日本警方今日在福岡縣春日市，拘捕一名30歲無業男子，涉嫌昨日在福岡市持刀傷人，造成兩人受傷，他接受盤問時承認犯案，警方已尋回犯案用的刀。 事發在昨日下午約5時，現場是福岡市中央區「福岡巨蛋」旁邊的商場，商場內設有偶像團體「HKT48」的劇場。一男一女被疑犯用刀刺傷，無生命危險，其中男傷者是「HKT48」活動的工作人員，女傷者當時前往「福岡巨蛋」看演唱會。 (ST)infocast ・ 1 天前