不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
俄聖彼得堡機場緊急降落 客機滑出跑道無人傷亡
（法新社莫斯科20日電） 俄羅斯國家媒體報導，一架空中巴士（Airbus）A320客機今天清晨因起落架故障，在聖彼得堡（St. Petersburg）主要機場緊急降落時滑出跑道，所幸無人傷亡。
根據俄羅斯新聞社（RIA）報導，這架原定飛往亞塞拜然首都巴庫（Baku）的班機上，所有162名乘客與機組人員均未受傷。
俄國境內最繁忙機場之一的甫爾可伏機場（Pulkovo Airport），因這起事件短暫停止航班起降，隨後於今天上午恢復運作。
俄新社並未具體說明負責營運這架航班的航空業者。
近年來，由於法國空中巴士與美國競爭對手波音公司（Boeing Co.）之間的激烈競爭，飛航安全備受關注。
根據上週公布的數據，空中巴士A320近期已成為最暢銷的商用飛機。
由於涉及老舊飛機的事故頻傳，俄羅斯近年已採取措施，將蘇聯時期的飛機汰換為A320和737等現代化噴射客機。
其他人也在看
機場直擊｜消防救護船在岸邊戒備 消防車及救護車不停出入
【Now新聞台】赤鱲角機場凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落時滑出跑道墮海，同時有機場地勤車墮海，隨後證實車內兩人死亡。本台記者黃穎芝早上6時起已身在機場附近，及至早上7時許，在南環路對出海面有消防救護船停泊在岸邊戒備，現場也不時有消防車及救護車出入，當中包括消防的潛水拯救車。 受事故影響，北跑道要關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作，航班不受影響。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
機場直擊｜貨機滑出跑道墮海 機場航班如常升降未受影響
【Now新聞台】赤鱲角機場凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落時滑出跑道墮海，同時有機場地勤車墮海，隨後證實車內兩人死亡。本台記者黃穎芝早上8時身處機場客運大樓內，航班升降顯示屏所顯示的所有航班資訊一切正常，沒有出現延遲或取消，全部如常升降。 有旅客向記者表示，不擔心事故影響行程，相信機管局會迅速處理事件。受事故影響，北跑道要關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作，航班不受影響。#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
機場貨機衝落海｜1999年華航「反肚」3死208傷 成新機場最嚴重空難(有片)
香港國際機場今日（20日）凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。香港國際機場自1998年7月啟用以來發生過多宗航空事故，其中最嚴重是1999年正值颱風襲港期間，中華航空一艘客機於機場降落時am730 ・ 9 小時前
迪拜來港貨機滑出跑道 地勤車墮海釀兩人死亡
【Now新聞台】赤鱲角機場凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落時滑出跑道墮海，同一時間有機場地勤車墮海，車內兩人獲救後證實死亡。 其中41歲地勤車司機獲救後昏迷，送往北大嶼山醫院搶救，其後證實不治。30歲的地勤車乘客就當場證實死亡。涉事航班是阿聯酋航空EK9788貨機，載有四名機組人員，凌晨大約3時50分，從本港西面降落至赤鱲角機場北跑道，滑行至中間位置時發生事故。現場消息稱，貨機機尾滑落海中，機上四人並無受傷，消防派出潛水拯救車、滅火輪等，聯同政府飛行服務直升機在附近海面搜索。受事故影響，北跑道要關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作，航班不受影響。民航處指高度關注事件，已按程序通報民航意外調查機構，會全力配合調查事故成因。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
奇瑞汽車(09973.HK)新車縱橫G700上市 官方指導價32.99萬人幣起
奇瑞汽車(09973.HK)旗下新車縱橫G700正式全球上市，新車定位「全領域豪華越野SUV」，共推出4個版型，官方指導價為32.99萬至41.49萬元人民幣(下同)，限時超級煥新價30.49萬元起。該車還搭載華為乾崑智駕ADS4輔助系統。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
強敵事故退賽Verstappen順利贏得美國GP衝刺賽
強敵事故退賽Verstappen順利贏得美國GP衝刺賽Getty Images Max Verstappen在最具威脅性的兩位McLaren車手，雙雙於首彎的碰撞事故中退賽之後，一路壓制Mercedes AMG車隊的George Russell，順利贏得美國GP衝刺賽冠軍。而前半場比賽始終緊追著現任世界冠軍的Russell，在一次勉強的進攻之後逐漸被甩開，終場收穫亞軍。而Williams車隊的Carlos Sainz獲益於首彎事故晉升第三，並成功守下這個席次拿下季軍。美洲賽道19圈的短程賽事一開始，竿位的Verstappen走往內線以壓制Lando Norris，而Oscar Piastri試圖從外線超前隊友，Norris則在第1彎藉由延後煞車來防守隊友。察覺到可能會被隊友擠出賽道的Piastri，在準備改走內線的時候，後方的Nico Hulkenberg和Fernando Alonso衝了上來，三輛車發生碰撞並波及到前面的Norris，導致賽車受損嚴重的兩位McLaren車手和Alonso先後停下了賽車退賽，而Hulkenberg則不得不進站更換前翼，安全車因此而部署。比賽在安全車的Racingnet ・ 1 天前
機管局上午10時就阿聯酋貨機疑衝出跑道導致兩死事故見傳媒
阿聯酋迪拜來港貨機懷疑衝出跑道,並與地勤車相撞的事故,導致2人死亡。死者分別是地勤車司機及乘客。機管局將於今早10時會見傳媒交代最新情況。 (BC)infocast ・ 12 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 3 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 9 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）
英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 4 小時前
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面 尾翼與機身分離 民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡。網上有片段直擊事發現場情況，見到肇事貨機滯留在跑道外海面，逃生滑梯打開，機身有損毀痕跡。另外，片段亦見到貨機的尾翼跟機身已經分離。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 5 小時前
油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%
二手樓市持續疲弱，不少高位入市的半新樓盤成為蝕讓重災區。油塘「蝕讓之城」海傲灣再錄蝕讓成交，一個平台特色單位近日以416萬元易手，呎價僅15,758元。閱讀更多：woodis首輪75伙沽清 周末新盤交投按周升一倍｜YOHO MIDTOWN 5年蝕4% 跑贏大市近兩成跌幅柏瓏I、II撻訂比例達16%｜撻完再買第III期平過百萬？入手第III期注意事項！中原地產首席分區營業經理洪金興透露，是次成交單位為海傲灣1A座低層一個平台特色戶，實用面積264平方呎，連44平方呎平台，一房間隔，座向西南方，可享海景。原業主最初叫價450萬元，議價後減價34萬元（約8%），以416萬元成交，呎價僅15,758元，較入伙初期的2萬元平均呎價大幅下滑。持貨6年慘蝕251萬 貶值38%翻查土地註冊處資料，原業主於2019年6月以667萬元購入該單位，持貨6年後以416萬元賣出，帳面蝕讓251萬元離場，期內貶值38%近三年成交全蝕讓 最慘個案輸44%值得注意的是，海傲灣 過去3年的二手成交均錄得蝕讓，成為樓市「蝕讓之城」的代表。蝕幅介乎7%至44%不等，而蝕得最重的一宗為今年7月底成交的1B座31樓B室，實用面28Hse.com ・ 8 小時前