俄肯定美最新和平計畫部分內容 但許多議題待磋商
（法新社莫斯科/史特拉斯堡26日電） 克里姆林宮今天表示，美國最新提出的結束烏克蘭戰爭方案中，部分內容值得肯定，但仍有許多議題需要進一步討論。
俄羅斯總統普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）接受國營電視台記者訪問時說：「某些部分可以正面看待，但很多地方需要專家特別討論。」
另外，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天承諾，歐洲將持續支持烏克蘭並對俄羅斯施壓，直到達成「公正且持久的和平」，並形容經修訂的美國和平計畫是結束戰爭的「起點」。
范德賴恩向歐盟議員表示：「我想從一開始就說清楚，歐洲會與烏克蘭站在一起，並全程支持烏克蘭。」
她說：「沒錯，局勢依然動盪，也充滿危險，但我相信這同時也是取得實質進展的機會。」
不過，克里姆林宮今天批評歐洲介入烏克蘭戰爭協商的行為。鄂夏柯夫對國營電視台記者表示：「在我看來，歐洲人插手這一切完全是多此一舉。」
