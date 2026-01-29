俄貝加爾湖冰面翻車 中國遊客1死4傷

【on.cc東網專訊】位於俄羅斯西伯利亞南部的世界最深淡水湖貝加爾湖，周三（28日）有一輛載有遊客的汽車結冰湖面上翻車，導致一名中國籍遊客死亡、4名中國籍遊客受輕傷。據俄媒報道，遊客中包括1名台灣人，惟報道無提及該台灣遊客是否受傷。

據俄媒報道，翻車事故發生在貝加爾湖奧利洪島附近的冰面上，俄羅斯聯邦偵查委員會指出，涉事車輛上共有10名遊客，已就該事故立案調查。有目擊事件的遊客指出，通過入住的酒店或民宿就能預訂這種車輛在冰面遊玩，通常行駛速度很快，乘坐時有明顯顛簸感，但車上沒扶手和安全帶保障安全。

中國駐伊爾庫茨克總領事館確認上述死傷情況，遇難者為一名75歲女性遊客，是江蘇旅遊團成員。總領館接報後立即啟動應急預案，與當事導遊、中國遊客及當地救援人員聯絡，協調志願者趕赴事發地，並請救援人員迅速將傷者送往胡日爾鎮醫療站救治。傷者已轉運至奧利洪區中心醫院，總領館正協助處理善後事宜。

總領館提醒冬季赴貝加爾湖旅遊的中國公民注意冰面行車安全，當前正值隆冬，貝加爾湖冰面情況複雜，前往奧利洪島的冰上道路尚未正式開放。該館呼籲中國遊客甄別地接服務資質，拒絕非法營運車輛，這些車輛往往缺乏必要安全保障和應急能力，出事後難以維權，故務必通過正規渠道預訂交通和旅遊服務，確認承運方具合法客運資質並購買保險。

