俄軍大規模空襲基輔 克宮稱仍有意繼續外交談判

（法新社莫斯科28日電） 俄羅斯軍隊稍早對烏克蘭首都基輔發動大規模無人機和飛彈攻擊，造成至少15人喪命、數十人受傷後，克里姆林宮今天堅稱依然有意繼續外交談判，但俄軍仍會持續打擊烏克蘭。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回覆法新社記者提問時說道：「俄羅斯武裝部隊正執行任務。他們持續攻擊軍事設施及其周邊基礎設施。」

他還提到：「同時，俄羅斯依然有興趣繼續談判進程，意圖透過政治與外交手段來實現我們的目標。」