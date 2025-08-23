俄軍宣稱再奪烏克蘭東部2座村落

輕鐵「貓狗同行」計劃9月「恒常化」
（法新社莫斯科23日電） 世界多個國家的領袖持續努力推動俄烏戰爭結束之際，俄羅斯軍方今天宣稱，俄軍在烏克蘭東部頓內茨克州再奪下2座村落，繼續加大烏軍面臨的壓力。
俄羅斯部隊正於激烈交戰的烏克蘭東部地區持續緩慢推進，在代價高昂的戰鬥中，一步步逼近烏軍重要防線。
俄羅斯國防部於通訊軟體Telegram發文指出，俄軍拿下烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）的斯勒德內耶村（Sredneye）及克萊班比克村（Kleban-Byk）。
占領克萊班比克村意味著俄軍進一步向康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostiantynivka）推進，而這座關鍵防禦重鎮位於通往克拉莫托斯克（Kramatorsk）的路上，烏克蘭主要後勤基地就位在克拉莫托斯克。
俄羅斯昨天也聲稱，俄軍拿下頓內茨克州另外3座村莊。
