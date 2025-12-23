俄軍無人機飛彈襲擊烏克蘭 釀大規模停電及人員傷亡

（法新社基輔23日電） 烏克蘭當局表示，俄羅斯再度發動大規模奪命無人機及飛彈攻擊，導致烏克蘭多個地區今天在嚴寒冬季天候下無電可用。

烏克蘭鄰國波蘭的軍方也在社群平台X發文寫道，波蘭為保衛領空，在俄軍空襲烏克蘭期間緊急派遣戰機升空。

烏克蘭能源部在通訊平台Telegram表示，俄國再度攻擊烏國能源基礎設施；烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）則提到，這波「大規模飛彈及無人機攻擊」在多地引發火警。

目前烏克蘭大部分地區的氣溫已逼近冰點。

地方當局表示，西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytsky）及首都基輔（Kyiv）各有一人喪生，幾個地區也傳出包括兒童在內的民眾受傷。

過去幾天來，俄羅斯加強攻擊烏克蘭南部港市敖德薩（Odesa），烏國當局稱俄方試圖藉此徹底摧毀海運物流。

緊急服務單位今天表示，這座濱臨黑海的城市遭受新一輪攻擊並引發火災，但未造成傷亡。

俄羅斯擴大空襲黑海周邊地區，波及橋樑、港口、供電，也讓數以千計的民眾在寒冬中失去供暖。

而俄軍發動最新攻擊前，美國代表上週末才在邁阿密（Miami）分別與俄烏代表團磋商，為終結俄烏戰爭而努力。

俄國國營媒體報導，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在上述會談後宣稱「看到緩慢進展」。

美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）則表示，與雙方的討論具「建設性」，但尚無突破跡象。