天文台：今晚7時10分發一號戒備信號
俄軍發動開戰來第2大規模空襲 基輔至少14死48傷
（法新社基輔28日電） 俄羅斯今天稍早對烏克蘭首都基輔發動大規模無人機及飛彈攻擊，甚至襲擊市中心，烏國總統澤倫斯基指出，至少有14人喪命、48人受傷。烏軍稱這是雙方開戰來俄軍第2大規模攻擊。
基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）指出，死者包含3名年齡分別為2歲、14歲及17歲的幼童與青少年。死傷人數預計會再攀升。
烏克蘭空軍今天在社群媒體談到，俄羅斯夜間對烏克蘭發射598架無人機、31枚飛彈，就數量而言，是俄烏戰爭2022年爆發以來第2大規模轟炸。
俄軍發射物中包含2枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈及9枚彈道飛彈，這些飛彈速度之快難以攔截。
歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）今天表示，俄羅斯對基輔發動新一輪致命襲擊令他「非常震驚」，這波空襲也對歐盟駐當地外交機構的建物造成破壞。
柯斯塔在社群平台X發文寫道：「我的心與烏克蘭罹難者及歐盟代表團員工同在，歐盟代表團大樓也在俄羅斯蓄意攻擊下受損。」
柯斯塔刊出一張辦公室內部的照片，其中窗戶玻璃被震破，部分天花板掉落，地上散落各種碎片。
歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）提到，代表團辦公室受到爆炸「衝擊波嚴重破壞」。
一名歐盟官員告訴法新，沒有任何歐盟員工受傷。
