俄軍空襲烏克蘭能源設施 逾百萬人寒冬沒水電無暖氣

（法新社基輔8日電） 烏克蘭官員今天表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭發動大規模空襲，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）超過100萬人沒水電，無暖氣，隨著當地氣溫已降到零下，災情更顯嚴峻。

如同前幾年冬季，俄軍加強攻擊烏克蘭能源設施，導致當地沒水電無暖氣。基輔當局及其盟友痛批，這是俄國蓄意消磨平民意志的戰略手段。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，俄軍大規模無人機攻擊也摧毀了札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的電力供應，導致數千人在嚴寒中沒電沒暖氣。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）在社群媒體發文表示：「第聶伯羅彼得羅夫斯克州的搶修工作正持續進行，力求恢復超過100萬用戶的暖氣與用水供應。」

烏克蘭空軍表示，俄國這次共出動97架無人機發動攻擊，儘管防空系統成功攔截其中70架，仍有27架擊中不同地點。

札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，「關鍵設施」的供電已恢復，但多數用戶仍處斷電狀態。