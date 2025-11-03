低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
俄軍續侵略 分析：烏克蘭10月遭占461平方公里
（法新社基輔3日電） 法新社對於華府智庫「戰爭研究所」數據的分析顯示，俄羅斯軍隊10月持續在烏克蘭緩慢推進並占領了461平方公里領土，且重點仍鎖定烏國東部頓內茨克（Donetsk）地區。
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年，頓內茨克則是戰鬥最為激烈的區域，俄軍目前掌控頓內茨克地區大約81%的領土，烏軍正竭力防守當地重要城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。
法新社分析「戰爭研究所」（ISW）的數據，顯示俄羅斯10月奪取烏克蘭461平方公里的領土。
俄羅斯10月攻占烏克蘭國土的面積，與今年以來每一個月的平均數據相差不多，但明顯低於7月，當時俄軍奪取634平方公里。
俄國先前要求烏克蘭撤軍離開頓內茨克和盧甘斯克（Lugansk）等地區，以作為和平談判的先決條件，但基輔當局拒絕接受此要求。
目前俄羅斯總共控制烏克蘭大約19.2%國土，其中包含在2014年併吞的克里米亞半島（Crimean Peninsula）。
