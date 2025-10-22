專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
俄軍續襲烏克蘭 澤倫斯基展開歐洲出訪行程尋支持
（法新社基輔22日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天稍早造訪挪威，這是他的歐洲訪問行程首站。俄羅斯軍隊持續襲擊烏國之際，澤倫斯基出訪目標在於鞏固各國對基輔當局的支持。 相關當局官員表示，俄羅斯發動的最新一波夜間攻擊，造成烏克蘭全國多個地方停電，還有7人喪命。
烏克蘭一位消息人士告訴法新社，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早前往奧斯陸與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）進行會談，之後他還要訪問瑞典、布魯塞爾和倫敦。
澤倫斯基已經抵達瑞典，在南部城市林雪平（Linkoping）會晤瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson），兩人於會面後的記者會上宣布，烏克蘭將向瑞典採購100至150架獅鷲戰機（Gripen）。
烏克蘭空軍指出，俄軍從昨天晚間至今天凌晨向烏國出動405架無人機並發射28枚飛彈，其中大部分已被攔截。
其他人也在看
美國拚鞏固加薩停火協議 范斯抵以色列會談
（法新社特拉維夫21日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天抵達以色列，展開鞏固由美國促成、目前依然脆弱的加薩停火協議的任務，預計今明兩天將會晤美方特使、軍事專家及以色列高官。范斯今天預計會晤美國中東事務高階特使及監控停火情形的軍事專家。法新社 ・ 1 天前
烏克蘭官員透露：川普施壓澤倫斯基 要求放棄頓巴斯地區
（法新社基輔21日電） 烏克蘭高階官員今天告訴法新社，美國總統川普上週與烏克蘭總統澤倫斯基會談時，施壓要求烏克蘭放棄東部頓巴斯（Donbas）地區，以結束俄羅斯的入侵。記者問及，川普是否敦促澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）撤出仍由烏克蘭控制的土地，這位烏克蘭官員告訴法新社：「是的，這是真的。」法新社 ・ 1 天前
川普預期與中國達成良好協議
（法新社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他下週出席在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，預期與中國國家主席習近平達成「良好」貿易協議，但也示警說，外界矚目的這場會談仍有可能取消。川普19日表示雙方將會見面，而且他預計明年初造訪中國，「行程大致已經排定」。法新社 ・ 1 天前
俄大規模攻擊烏克蘭能源設施 基輔遇襲2人死亡
（法新社基輔22日電） 基輔市府官員今天說，俄羅斯攻擊烏克蘭首都基輔，已造成至少兩人死亡。其他市府官員也通報基輔有大規模無人機攻擊。法新社 ・ 17 小時前
紅十字會：以色列已再交還15具巴勒斯坦人遺體
（法新社耶路撒冷21日電） 紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）發布聲明表示，他們今天協助將15具巴勒斯坦人遺體從以色列移交到加薩走廊（Gaza Strip），且「加薩衛生當局已確認今天收到的遺體是15具」。依照美國斡旋達成的加薩停火協議，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）每歸還1具以色列人質遺體，以色列需交還15具巴勒斯坦人遺體；而以色列昨天確認哈瑪斯已交還第13具人質遺體。法新社 ・ 1 天前
高市早苗當選日本首相 第一先生盼低調支持妻子
（法新社東京22日電） 日本自民黨總裁高市早苗昨天被國會指名為第104任首相，而且是日本第一位女首相，她的先生山本拓受訪表示，他希望作為「低調丈夫」來支持妻子，要為太太煮飯並遠離鎂光燈。現年73歲的山本拓1990年首度當選日本眾議院議員，並當過8屆眾議員，他去年10月又以無黨籍身分角逐眾議員，不過最終落選。法新社 ・ 8 小時前
美防長：美軍在太平洋打擊運毒船
（法新社華盛頓22日電） 美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美國在太平洋攻擊一艘運毒船，擊斃兩名販毒恐怖分子。赫格塞斯在社群媒體X發文指出，昨天應川普總統指示，在東太平洋對一艘船隻發動致命攻擊，這艘船隻由「被認定的恐怖組織」（Designated Terrorist Organization）運作，從事毒品販運。法新社 ・ 4 小時前
韓外交部：將與日本新內閣密切合作
（法新社首爾21日電） 韓國政府今天承諾將與日本新任首相高市早苗「密切合作」。據悉韓國政府近日將向高市早苗致賀電，開始與日本新內閣溝通。法新社 ・ 1 天前
美財長放話將重手制裁俄羅斯 痛批普丁不誠實坦率
（法新社華盛頓22日電） 美國財長貝森特今天表示，總統川普決定擴大制裁俄羅斯，將是美國對俄國實施過的最大規模制裁之一。貝森特之後接受「福斯財經新聞網」（Fox Business）訪問時指出：「這將是美國對俄羅斯聯邦實施過的最大規模制裁之一。」法新社 ・ 2 小時前
緬甸詐騙園區利用星鏈 SpaceX：切斷2500多組裝置服務
（法新社仰光22日電） 法新社披露緬甸詐騙產業大量使用太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）衛星網路終端機後，該公司今天稱已辨識出詐騙中心內逾2500組星鏈裝置並切斷服務。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司的星鏈業務營運副總裁德雷爾（Lauren Dreyer）今天在社群平台X寫道：「SpaceX主動在緬甸疑似『詐騙中心』附近辨識出超過2500組星鏈裝置，並使其無法運作。」法新社 ・ 8 小時前
俄羅斯官員：仍在為普丁川普峰會做準備
（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯今天表示，儘管美國總統川普宣布已擱置與俄國總統普丁召開峰會的計畫，俄方仍在為這場峰會做準備。被問及川普的評論時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「沒人希望浪費時間，無論是川普總統還是普丁總統。」法新社 ・ 12 小時前
歐聯 ｜ 3輪比賽過後 只剩5隊全勝 5大歐賽各一
歐聯的聯賽階段共有8場比賽，現已完成三輪，目前僅有五支球隊保持全勝；榜尾只有賓菲加及阿積士仍是0分。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
范斯訪問以色列 強調解除哈瑪斯武裝重建加薩
（法新社耶路撒冷22日電） 美國副總統范斯今天警告，解除哈瑪斯武裝，並為加薩帶來和平的未來，將是一項艱鉅任務。范斯表示：「我們面前有一項非常艱難的任務，既要解除哈瑪斯（Hamas）武裝、又要重建加薩，不只要改善加薩民眾的生活，也要確保哈瑪斯不再對我們的盟友以色列構成威脅。」法新社 ・ 11 小時前
消防處利用無人機打擊非法燃油轉注 41次巡邏任務中搗破5次非法加油活動(黃穎芝報道)
【Now新聞台】消防處利用無人機打擊非法燃油轉注，在41次巡邏任務中，成功搗破5次非法加油活動。 當懷疑黑點發現有不尋常活動時，這架無人機就會出動，利用鏡頭聚焦觀察，確認不法分子正在非法加油後，即時聯絡地面「油擊特遣隊」執法，當場人贓並獲，不法分子無所遁形，在41次巡邏任務中 ，已成功搗破5次非法加油活動。消防處署理助理處長倪楚豐：「違法分子想逃避執法部門，會轉去較隱蔽的地方或在犯案後迅速離開，或者找些很隱蔽的地方，往往我們去到的時候已經很快離開現場。我們現在用無人機可以更確定哪個範圍，比起我們以前在不同地點安排人員長期監察，省卻了很多時間。」消防又會用手提拉曼光譜分析儀，透過雷射分析物質種類，來推斷樣本是否危險品，不用幾秒就可以得出結果，協助執法。消防處指，今年投訴數字由2023年的128宗，升至今年的500多宗，因此九月起展開全港性執法行動，搗破23個非法油站，提出47宗檢控，檢獲22萬公升柴油，市值約600萬元。而近日犯案趨勢上升，新成立的打擊非法燃油轉注活動策略小組上周召開首次會議，職責包括分享情報、制定策略及宣傳教育。倪楚豐：「策略小組其中一個目的就是與不同政府部門和業界建立now.com 新聞 ・ 1 天前
美國海軍將為 USS Utah 潛艇舉行命名儀式
美國海軍將為 USS Utah 潛艇舉行命名儀式TechRitual ・ 10 小時前
據報俄向美重申與烏停火條件 包括控制頓巴斯及不能在烏克蘭部署北約部隊
《路透》引述華府官員透露，俄羅斯日前向美國發送公函，重申先前提出的俄烏停火條件，包括控制整個烏克蘭東部頓巴斯地區，以及達成的任何和平協議，都不應在烏克蘭部署北約部隊。 報道指，烏克蘭總統澤連斯基上周五訪問華盛頓期間，有美方官員向他推薦俄方提出的計劃，即放棄頓巴斯地區，換取南部扎波羅熱和赫爾松地區一小部分。澤連斯基反對方案，美國總統特朗普隨後亦提出，俄烏前線應該凍結在現時位置。 對於烏克蘭與歐洲多國領導人日前發表聯合聲明，促請俄方立即停火，並以當前戰線作為談判起點，中國外交部發言人郭嘉昆強調，中方希望各方透過對話談判，達成一個公平、持久、有約束力，並被各當事方接受的和平協議。(ST)infocast ・ 14 小時前
極致音效新體驗！Sennheiser HDB 630 無線耳機震撼登場
對於音響發燒友而言，追求完美音質從不妥協，但要在無線便利與有線音質之間取得平衡，卻一直是個難題，全新推出的 Sennheiser HDB 630 無線耳機，或許就是這個問題的完美答案。 突破框架的音響體驗 這款耳機絕非普通的無線耳機產品。HDB 630 承襲了品牌暢銷耳機 MOMENTUM 4 的經典設計元素，並在人體工學結構上進一步強化，讓每一次佩戴都能感受到舒適貼合的體驗。更重要的是，它搭載了專為沉浸式聆聽體驗打造的個人化音效系統，無論選擇有線還是無線模式，都能呈現令人驚艷的非凡音色。 耳機的核心是一對特製的 42 毫米動圈單元，這些單元由 Sennheiser 位於愛爾蘭塔拉莫爾的先進廠房精心製造。搭配多項專為呈現原音而設的聲學處理技術，HDB 630 能夠忠實還原錄音室的原始音色，呈現中音圓渾細膩、人聲親暱傳神、節拍鮮明強勁的頂尖聆聽體驗。 高解析度音效革命 在技術規格方面，HDB 630 真正做到了突破性創新。這款耳機配備高解析度數碼音頻引擎，可透過 USB Type-C 接口或標準耳機線，直接連接至本地音樂庫或串流平台，原生支援高達 24-bit、96 kHz...men’s Reads ・ 7 小時前
量子電腦走入實用階段！Google「量子回聲」演算法實現全球首個可驗證量子優勢，奠基於諾貝爾得主研究成果
Google Quantum AI 團隊近日宣布，其最新開發的 「Quantum Echoes（量子回聲）」 演算法，已於新一代 Willow 量子晶片上成功運行，並達成全球首個「可驗證量子優勢（verifiable quantum advantage）」。該成果被形容為量子運算邁向實際應用的重要里程碑，演算法的運算速度比現今最快的超級電腦高出約 13,000 倍。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Tesla 第三季財報 投資者關注的五大問題
在 Tesla 的投資者中，有五個問題最受關注並獲得投票支持。以下是這些問題的簡介及相關觀點。 問題 內容 1 […]TechRitual ・ 8 小時前
機場貨機衝落海｜美國派員來港助查 涉事飛機公司指已聯絡死者家屬(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會協助死者家屬，而美國國家運輸安全委員會將派員來港協助調查，有專家預計30日內會完成初步調查報告。 涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱，已鎖定黑盒在機尾位置，目標在一周內移除貨機殘骸。意外造成兩名機管局職員死亡，運輸及物流局指會協助死者家屬。運輸及物流局局長陳美寶：「我們正全速作全面跟進和善後，亦會透過政府不同部門，為家屬提供最適切協助。」協助死者家屬的工權會建議當局限制涉事機組人員離境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「(以往)人可以自由出入，變相有一些真的離開了，檢控不了，所以為免這些情況發生，應該沒收旅遊證件，或者有一段時間不能離開，都是一個可考慮方法。」涉事飛機公司在官網發聲明指，已聯絡死者家屬，正盡一切能力支援他們度過難關，而事件的成因有待運輸及物流局轄下的民航意外調查機構和警方調查。美國國家運輸安全委員會在社交平台宣布，會派出5名調查員來港，協助民航意外調查機構調查今次事故，又指根據民航航空公約，民航意外調查機構會控制所有調查資料的公布。有專家指，涉事波音飛機由美國公司設now.com 新聞 ・ 13 小時前