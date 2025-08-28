俄軍襲基輔至少15人喪命 歐盟執委會主席譴責

（法新社布魯塞爾28日電） 俄軍大規模空襲烏克蘭首都基輔至少釀15死，歐盟執行委員會主席范德賴恩今天誓言，對俄羅斯維持「最大程度施壓」。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在布魯塞爾告訴記者，俄軍無人機與飛彈襲擊「顯示克里姆林宮（Kremlin）不會停止威脅烏克蘭，它盲目殺害平民、男女及孩童，甚至把歐盟當作目標」。

另一方面，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「蓄意破壞」任何與烏克蘭達成和平的希望。

施凱爾在社群平台X發文寫道：「蒲亭正在殺害孩童及平民，並蓄意破壞締造和平的希望。這樣的殺戮必須停止。」