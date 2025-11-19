俄軍連3日攻擊烏克蘭哈爾科夫 飛彈夜襲釀32傷

（法新社基輔19日電） 烏克蘭哈爾科夫州州長今天凌晨表示，俄羅斯昨夜對哈爾科夫（Kharkiv）發動飛彈攻擊，造成至少32人受傷，這是當地3天內遭遇的第3次類似攻擊。

近幾個月來，俄軍加強每日的無人機和飛彈轟炸攻勢，目標鎖定烏克蘭的能源基礎設施，並在冬季來臨前襲擊多處平民場所。

哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，在最近這波夜間攻擊中，至少有32人受傷，其中包括兩名孩童和一名18歲少女。

廣告 廣告

他在通訊平台Telegram上寫道：「一名9歲女孩在敵人對哈爾科夫的砲擊中受傷。醫生正在為孩子提供所有必要的協助。」

一名13歲的女孩也受了傷，另有6人住院治療。

西涅古波夫指出，哈爾科夫市的斯洛比茨基（Slobidsky）和奧斯諾維揚斯基（Osnoviansky）兩個行政區遭到11架無人機襲擊，導致一棟9層樓建築起火，並損壞了汽車、車庫和一間超市。

國營媒體烏克蘭公共廣播公司（Suspilne）引述地區緊急服務發言人瓦西連科（Yevgen Vasylenko）的說法報導，這兩個行政區發生了4起火災。

瓦西連科說，救援人員和警方從一棟高樓建築煙霧瀰漫的入口處疏散了48人，其中包括3名孩童。