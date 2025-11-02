俄軍進逼烏東重鎮 基輔：後勤運作未受阻

8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
（法新社基輔1日電） 烏克蘭最高軍事指揮官今天表示，烏軍已向東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）部署特種部隊，當地正承受俄羅斯數千兵力的猛烈攻擊。
波克羅夫斯克位在烏克蘭頓內茨克州（Donetsk），是烏軍後勤補給線上的關鍵樞紐，一年多來始終是俄羅斯軍方主要攻擊目標。
基輔當局本週稍早指出，數百名俄軍已滲入市區。根據美國研究機構「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）公布的戰場地圖，其餘俄軍則正以夾擊之勢逼近市郊。
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）於社群平台臉書（Facebook）發文表示：「全面行動正在進行，要徹底殲滅並驅離敵軍。」
他補充說：「依我命令，特種部隊整合編組正於市區行動。」但未說明細節。
瑟爾斯基表示，波克羅夫斯克正承受「數千敵軍」的壓力，但否認俄軍已包圍這座後勤樞紐，稱「並未形成封鎖」。
他說：「我們正全力確保後勤運作。」
波克羅夫斯克戰前擁有6萬人口，如今則因戰火而幾乎淪為荒城。
