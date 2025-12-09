俄軍運輸機墜毀 機上7人生死未卜

近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！

Yahoo Style HK ・ 13 小時前