俄軍805架無人機13枚飛彈攻擊烏克蘭 開戰後最大規模空襲

（法新社基輔7日電） 俄羅斯昨夜至今晨對烏克蘭發動迄今最大規模空襲，造成至少2死，並導致位於基輔的中央政府機關大樓起火。根據烏軍說法，俄軍這次一共出動805架無人機，並發射13枚飛彈。

法新社記者目擊，烏克蘭內閣辦公大樓屋頂冒出火焰，濃煙籠罩首都基輔上空。根據緊急救難單位說法，這波無人機攻擊也毀損基輔市內數棟高樓。

這是俄烏戰爭爆發以來，基輔市中心規模龐大的烏克蘭內閣辦公大樓首次遭遇這類空襲。

法新社記者目擊，在救難人員趕往現場搶救之際，直升機在屋頂上方投擲疑似水桶的東西。警方也已封鎖建築物周邊區域。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）在通訊平台Telegram發文表示：「敵軍攻擊導致屋頂及頂部樓層受損，救難人員正在滅火。」

「我們會重建政府大樓，但逝去的性命無法挽回。敵人每天都在恐嚇及殺害我國民眾。」

根據烏克蘭空軍的說法，俄羅斯昨夜至今晨一共朝烏克蘭出動805架無人機並發射13枚飛彈，創下新紀錄。

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭已持續3年半，目前尚無停火跡象。儘管美國努力斡旋俄烏達成和平協議，俄國仍持續提出強硬的停戰條件。

烏克蘭遭遇最新這波猛烈攻擊前，法國及英國等多個歐洲國家4日才剛承諾，將在俄烏達成停火或和平協議之後，派遣「安全保障」部隊，為烏國安全做出貢獻。