俄飛彈攻擊烏克蘭第聶伯羅市 4死22傷

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 151 死消防員何偉豪殉職 逾千市民到場獻花 中大學生提四大訴求遭國安處拘捕｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 151 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 5 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光
香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。 走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。 上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。 網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。Yahoo 國際通 ・ 9 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災增至151死 仍有逾40人失聯
警方就大埔宏福苑火災交代最新進展，表示過去兩日已完成於宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣及宏盛閣的搜索，今早(1日)於宏昌閣及宏新閣開展搜查工作，截至今日下午約4時，死亡人數增至151人，有39具遺體尚待辨認，現時仍有逾40宗失聯個案，不排除死亡數字會進一步上升。 新發現並移走的8具遺體全數來自宏昌閣，當中3具是消防隊早前已發現的死者，警方表示，現時宏昌閣及宏新閣的搜索工作分別完成約25%及75%，主要由於宏昌閣是最早起火及較遲完全撲滅火勢的大樓，因此內部環境非常惡劣，災難遇害者辨認組將盡力搜查現場，期望能尋獲所有死者或能夠協助辨認其身份的物品和線索。 至於工人方面，警方熱線收到涉及懷疑失蹤搭棚、地盤及裝修工人相關個案共有4宗，目前已確認兩宗個案在今次火災中死亡，一人受傷留院，目前有一人仍然失聯。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
宏福苑五級火災｜警方稱死亡人數增至146人 多發現18具遺體 房署指所有樓宇整體結構無即時危險
【Now新聞台】警方聯同房屋署下午5時許就大埔宏福苑五級火災見傳媒。警方表示，截至今日下午4時，宏福苑火災死亡人數已增至146人，另有79人傷；災難遇害者辨認組人員繼續到災場搜索，發現多18具遺體，其中於宏泰閣發現較多遺體。警方稱，不排除數字會再上升，現階段仍有40多人報稱失聯；而早前公布約150名失聯人士，當中有100宗個案列為無法追查。房屋署表示，經獨立審查組初步勘察逾1500伙單位，確認宏福苑六棟大樓的樓宇結構並無即時危險，但有少量單位因大火關係損壞較嚴重，署方已即時聯絡緊急維修承建商盡快展開鞏固工程，以便稍後讓警方以及消防人士進入單位蒐證等。當局指，有關部門會展開第二階段勘察，進一步判斷樓宇結構安全，至於未受大火波及的宏志閣則暫時不會解封。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱勞工處指有 5 名工程承建商工人遇難 工權會提供協助籲家屬聯絡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火導致多人傷亡，受波及的除了屋苑居民外，亦有正在現場工作的承建商工人。勞工處今日（1 日）表示，根據初步調查，至今共有 5 名工程承建商工人遇難，死者為 3 男 2 女。處方對事故中有承建商工人身故感到難過，並對死者家屬致以深切慰問。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
普洛斯香港捐贈1000萬港元支援香港大埔區災後救助
普洛斯集團宣布向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈1000萬港元，以協助受災居民應對當前困境，並支持各項救援及社區重建工作。「我們向所有在是次災難中受影響人士及家庭致以誠摯慰問，並对迅速投入救援、全力保護市民生命安全的消防員、緊急人員及前線團隊，致以衷心感謝。」 (BC)infocast ・ 22 小時前
大埔宏福苑五級火｜政府為死者家屬提供20萬元慰問金 包括地盤工人及外傭
大埔宏福苑五級火，死亡人數增至146人。政府及社會有一系列支援災民措施，政府早前宣布為火災每名死者家屬提供20萬元慰問金，相關安排除支援屋苑居民，也適用於外傭及任何在火災期間於屋苑內工作的人士。 建造業工會:至少4名地盤工人罹難 政府發言人回覆傳媒查詢時表示，所有不幸過身的死者、包括外傭及任何在火災發生期間am730 ・ 10 小時前
敏華控股(01999.HK)向大埔災民捐贈總值1,000萬元援助款項及禦寒物資
敏華控股(01999.HK)表示，對近日大埔宏福苑發生的五級火警深表哀痛。是次事故造成重大人員傷亡，當中一名消防人員不幸殉職，公司對遇難者致以沉痛哀悼，向所有傷者及其家屬致上最深切的關懷與慰問。 敏華控股即時啟動援助行動，捐贈總值1,000萬元的款項及物資，具體包括：一、現金捐款500萬元，用於為死傷者家屬提供緊急經濟援助，支援前線救援及善後工作，涵蓋生活物資補給、醫療援助及後續過渡安置等需求。 二、物資捐贈500萬元，已即日調配送往災區，包括2,500張高級棉被、2,000個乳膠枕，以及2,000盒套裝毛巾，以解決受災居民的部分生活所需。 敏華控股董事局主席黃敏利表示，將持續關注災區後續重建與居民安置進度，並願與社會各界攜手，為受災群眾盡力提供更多支持，助力他們盡快走出困境、恢復正常生活。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
易方達香港聯合易方達公益基金會捐贈500萬元支持火災救援工作
大埔區宏福苑發生嚴重火災事故，易方達資產管理(香港)聯合易方達公益基金會啟動500萬元的緊急捐贈，支持火災救援及災後重建工作。 易方達向火災中的遇難同胞和殉職消防員致以深切哀悼，向傷亡者家屬誠摯慰問，向前線的消防救援及醫護人員致以崇高敬意。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前