俄3架米格-31飛越芬蘭灣 愛沙尼亞控公然侵犯空域

（法新社塔林19日電） 愛沙尼亞表示，3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）今天在芬蘭灣（Gulf of Finland）上空侵犯北大西洋公約組織（NATO）成員國愛沙尼亞的空域，並在那裡停留了12分鐘。

這起疑似入侵事件發生在北約東部邊界緊張情勢升級之際，且波蘭上週才抱怨約有20架俄羅斯無人機飛越領土。莫斯科當局則否認波蘭是目標。

俄羅斯正在烏克蘭作戰，並經常試探西方的防空系統，但愛沙尼亞抱怨，近幾個月來這些飛行任務變得更加挑釁。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）表示：「俄羅斯今年已4度侵犯愛沙尼亞空域，這本身就是不可接受的。但今天的入侵…公然程度為前所未見。」

他說：「俄羅斯日益廣泛的試探界線與不斷升級的侵略行為，必須以迅速增加的政治與經濟壓力來回應。」

愛沙尼亞國防部也證實這起入侵事件。