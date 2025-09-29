保健品可「延年益壽」？專家稱缺乏臨床證據 籲消費者謹慎對待︱Yahoo

服用保健品可延壽的說法，獲不同的名人大力支持。

【Yahoo健康】在社交平台上，不時可見「健康 KOL」大力推廣各式各樣的抗老保健品，聲稱能讓自己「返老還童」。但這些「補品」真的能幫助人類延長壽命嗎？

多位醫生與科學家均指出，目前並無任何補充劑在大型臨床研究中被證實能延長人類壽命，相關證據非常薄弱，認為消費者應謹慎對待，不要輕易相信。

保健品獲名人推崇

根據《CNA》報道，服用保健品可延壽的說法，獲不同的名人大力支持。例如發起「Don’t Die」運動的企業家 Bryan Johnson，便聲稱自己每天服用數十顆保健品、節目主持 Gary Brecka，則在網站上販售由膠囊到鼻噴劑不等的產品。

廣告 廣告

IG、TikTok 上的無數網紅，也會一邊展示自己狀態極佳，一邊推薦所謂的「長壽必備補品」，當中不少更是收費代言。

然而，美國醫生 Eric Topol 直言：「市面上這些所謂長壽專家推銷的東西，完全沒有臨床數據支持。」

市面有各式各樣抗老保健品。

維他命保充劑真的有幫助？

專家普遍認為，傳統營養素如維他命 D、維他命 B12 及奧米加-3 脂肪酸，對部分長者確實有補充價值。原因在於隨著年齡增長，人體吸收效率下降，加上飲食或日照不足，容易出現缺乏情況，如維他命 B12，會因老年人腸胃吸收力下降，加上某些藥物會影響吸收，容易不足。維他命 D在生活在日照不足地區的人群中亦常見缺乏。在觀察性研究中，發現缺乏這些營養素的人，罹患心血管疾病、癌症與骨質疏鬆等風險較高。

不過，在大型臨床試驗中，卻顯示有不同的結果。例如美國 2018 年的 VITAL 試驗 及歐洲 2020 年的 DO-HEALTH 試驗，分別追蹤數千名長者 3 至 5 年，服用維他命 D 或奧米加-3 後，在癌症、心血管疾病、骨折或認知功能方面，並無整體性改善。

值得注意的是，少數本身魚類攝取量不足的參與者，補充奧米加-3 後，確實降低了中風與心臟病風險。但維他命 D 的效果則不明顯。

雖然近期 VITAL 與 DO-HEALTH 的延伸分析顯示，維他命 D 可能與減緩端粒縮短有關，而奧米加-3 則可能與延緩生物老化相關。不過這些結果，均未能直接證明這些「補品」能延長壽命。

已被證實能延緩生物老化的方法，是運動。

醫學界共識：別抱過高期望

專家普遍不建議盲目追隨補健品的潮流，但亦未完全否定。有醫生便建議，如真有興趣嘗試，最好在熟悉產品的醫生監測下進行，以便及早發現副作用。亦有醫學界人士表示，保健品最大的危害可能是「燒錢」，認為在缺乏證據下花大錢購買保健品，並非聰明的做法。

長壽秘訣：運動

對於如何才能長壽，醫學界早有共識。已被證實能延緩生物老化的方法，是運動。這點已有大量臨床證據支持，包括改善心血管健康、維持肌力、延緩認知退化等。

對於想要保持健康、延緩老化的人來說，均衡飲食、充足睡眠、管理壓力與規律運動，才是最穩健且具科學依據的方法。