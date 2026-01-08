保健食品吃錯時間＝白吃！B群、膠原蛋白、益生菌、魚油什麼時候吃最好？營養師一次告訴你

天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
買了一櫃保健食品，卻常常卡在「到底什麼時候吃才對」？不少30～40歲女性最在意的保健品，像是膠原蛋白、維生素C、維生素B群、益生菌與魚油，幾乎天天都會補充，但早上吃、晚上吃、空腹還是飯後，甚至能不能一起吃，常讓人一頭霧水。其實吃對時間，效果真的差很多。以下整理營養師的實用建議，幫你一次搞懂常見保健食品的最佳吃法。
膠原蛋白什麼時候吃？
→搭配維生素C更有效
想加強抗老與美容，最多人會選擇膠原蛋白搭配維生素C。膠原蛋白建議在早上空腹，或睡前一到兩小時補充，這時腸胃較少受到其他食物干擾，有助吸收。不過比起時間點，更重要的是「長期穩定攝取」，通常需連續補充至少三個月，才比較有感。
高敏敏營養師也提醒，身體狀態才是關鍵，如果作息混亂、飲食失衡，營養會優先被拿去修補身體缺口，而不一定作用在皮膚上，因此良好的生活習慣，才能讓膠原蛋白發揮最大價值。
維生素C什麼時候吃？
→飯後吃更好
維生素C的彈性就高很多，早中晚其實都能吃，但一般建議飯後30分鐘至1小時補充，對腸胃刺激較小，也能幫助其他營養素如鈣、鐵與膠原蛋白的吸收。維生素C也適合分次補充，比一次吃高劑量更能維持體內濃度。
部分人睡前補充會覺得有放鬆、抗氧化的效果，對舒壓與入睡也有幫助，屬於相當溫和又好搭配的保健成分。
維生素B群什麼時候吃？
→早吃晚吃？關鍵在配方
上班族最愛的維生素B群，常被拿來對抗疲勞與壓力，但B群到底該早上吃還晚上吃，其實要看配方。高敏敏營養師指出，B群是一個大家族，不同B的作用差異很大。
像B1偏向提神、促進能量代謝，較適合白天補充；B2、B3、B5與B6與能量轉換、皮膚健康與壓力調節有關；而B6、B3、B12則與血清素、褪黑激素生成密切相關，對情緒穩定與睡眠品質有幫助。
如果是熬夜後想打起精神，選擇以B1為主的B群較適合早上吃；若是想幫助放鬆、睡得穩，則可選B1含量較低、B6與B12比例高的配方於晚上補充。若睡前吃B群反而太有精神，就代表身體反應較敏感，建議調整到早上服用。
益生菌什麼時候吃？
→腸道健康打底，空腹吃最好
腸道保養必備的益生菌，最佳時機通常是空腹，例如起床後或睡前，因為胃酸較低，有助菌種存活。不過現在市售益生菌分為有包埋與無包埋兩種。
沒有包埋技術的益生菌，較建議空腹或飯後30分鐘內補充；有包埋技術的，則因為外層有保護結構，較不受胃酸影響，任何時間補充都可以，整體穩定性與存活率也更高。
魚油什麼時候吃？
→用腦族、外食族必備
許多上班族與3C重度使用者天天補充魚油，但吃錯時間其實會影響吸收。魚油屬於脂溶性營養素，最適合隨餐或飯後吃，尤其搭配含油脂的一餐，吸收率會明顯提升。魚油中的EPA與DHA有助抗發炎、調整血脂、穩定情緒，也能保護視網膜、提升專注力，對壓力大、長時間用腦或久坐族群特別加分。
營養補對比補多更重要
想知道更多可以收藏高敏敏營養師的整理圖，對於經常搞不懂營養素補充時間的人來說真的很方便！
最後要提醒的是，保健食品不是吃越多越好，而是吃對時間、選對配方，並搭配良好的作息與飲食，才能真正補到身體需要的地方。與其盲目進補，不如先了解自己的生活狀態，讓每一顆保健品都發揮它該有的效果。
封面圖片來源：shutterstock
