保加利亞機場 GPS 疑受俄羅斯干擾 歐盟主席乘坐客機要用紙本地圖降落

馮德萊恩昨日（31 日）到訪保加利亞，參觀當地的軍器廠。 (Photo by Prime Ministry of Bulgaria / Handout/Anadolu via Getty Images )

《金融時報》報道，歐盟主席馮德萊恩昨日（31 日）乘坐客機飛往保加利亞時，機場衞星定位系統(GPS）懷疑被俄羅斯干擾，逼使機師使用紙本地圖降落。事發時整個機場的 GPS 均熄滅，客機需要在上空盤旋一小時。歐盟證實 GPS 失靈事件，但稱客機安全降落。

GPS 干擾事故日益頻繁

涉事機場位於保加利亞的 Plovdiv，馮德萊恩乘坐的客機在昨日下午降落，因 GPS 被干擾而無法使用電子導航協助。當地官員透露，事件已列作遭受俄羅斯干擾處理。其中一名官員表示，當時整個機場的 GPS 均告熄滅，客機需要在上空盤旋一小時，最終機師決定使用紙本地圖降落，官員認為 GPS 毋庸置疑是受到干擾。

保加利亞航空交通服務局證實 GPS 失靈事件，並表示自從 2022 年 2 月以來，GPS 系統受干擾情況日益頻繁，導致信號無法準確接受，造成各種航機及地勤運作困難。歐盟亦證實事件，但稱客機安全著陸。歐盟發言人進一步披露，收到保加利亞當局的資料，懷疑事件原因是俄羅斯的粗暴干擾。

俄羅斯持續攻擊烏克蘭，圖為基輔多幢住宅昨日（31 日）被導彈襲擊，造成 25 人身亡、64 人受傷。 (Photo by Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images)

保加利亞是向烏克蘭供應軍用設備的主要國家。馮德萊恩此行是由波蘭華沙出發，到訪保加利亞目的是在俄羅斯不斷攻擊烏克蘭的時候展示加量與團結。歐盟發言人稱，早已得悉並習慣了俄羅斯敵意行動帶來的威脅。克里姆林宮發言人則否認報道，回覆《金融時報》查詢時稱：「你們的資料並不正確。」

GPS 干擾操作可以令導航系統變異甚至無法登入，是軍事及情報組織常用的防禦技術，但最近常被俄羅斯等國家利用作干擾日常民用系統。波羅的海及鄰近俄羅斯的東歐國家最常受到影響，範圍包括海空交通。歐盟成員政府曾經警告，干擾 GPS 日益頻繁，批評俄羅斯若在商用航機飛行途中作出干擾，足以造成空難。