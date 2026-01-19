保加利亞總統宣布請辭 選前政局再陷動盪

（法新社索菲亞19日電） 保加利亞將舉行國會大選，總統拉德夫（Rumen Radev）今天宣布他將請辭，加劇這個巴爾幹半島國家政治動盪。

現年62歲的拉德夫在電視演說中表示：「今天是我最後一次以保加利亞總統身分向大家發表談話。」他還說明天將辭去總統職務。

拉德夫說，他渴望與所有「有尊嚴、充滿熱情以及堅定不屈」的人民「一起為保加利亞的未來而戰」。

他表示，國內貧困、抗議活動以及對體制的不信任歸咎於「有害的治理模式」。

他將成為保加利亞自共產主義時期結束以來首位主動辭職的國家元首。

去年12月中旬，反貪腐抗議潮迫使保守派政府下台，在通貨膨脹問題引發焦慮之際，保加利亞將迎來5年來第8次國會大選。

外界廣泛揣測拉德夫可能參選。國會大選預計將在3月下旬或4月舉行，但具體日期尚未確定。