保加利亞2026元旦入歐元區 偏鄉居民憂用錢紊亂

（法新社保加利亞丘普雷內22日電） 在保加利亞西北部村莊丘普雷內（Chuprene），婦人尼科洛娃（Bilyana Nikolova）的雜貨店裡數百種食品和其他商品的價格現在都同時標示保加利亞幣列夫（lev）和歐元。

不過，這位現年53歲的店主坦言，她擔心保加利亞明年1月引進歐元時「會一團亂」。

尼科洛娃表示她甚至考慮過關店幾週，「等情況穩定再說」，因為她之前已和顧客發生過爭執。

經營雜貨店超過20年的尼科洛娃說：「大家看到以歐元標示的金額比較低，就會搞混，以為我在騙他們。」

丘普雷內位於保加利亞斯塔拉山（Stara Planina）山腳、鄰近塞爾維亞邊界，人口約400人。

但在保加利亞各地的小村莊，民眾對於改用歐元將導致物價上漲的憂慮日漸升高。

保國政局不穩也讓問題雪上加霜。今年1月才組好的聯合內閣本月稍早請辭，成為又一屆短命政府。

即便如此，保加利亞仍將按預定時程明年1月1日加入歐元區，成為這個單一貨幣區的第21個成員，距離擁有640萬人口的保加利亞加入歐盟已將近19年。