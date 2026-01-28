保安、清潔等欠薪投訴增 勞工處去年接107宗 年增逾兩成｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】涉外判合約的服務行業如保安、清潔等不時出現欠薪問題，勞工界工聯會立法會議員李廣宇今（28 日）提出質詢，關注外判服務行業的欠薪情況。勞工處回覆指，去年接獲行政及支援服務包括保安、清潔等行業的欠薪投訴個案為 107 宗，較前一年上升逾 25%；處理相關行業涉工資爭議的申索聲請 390 宗，亦為近三年最多。

由 2023 至 2025 年，勞工處處理有關行政及支援服務活動（包括保安、清潔）涉工資爭議的申索聲請分別為 343 宗、380 宗、390 宗；上述行業涉及欠薪的投訴個案數字分別為 81 宗、85 宗、107 宗。

勞工處：無計劃應用代墊責任制至其他行業

李廣宇關注，政府會否考慮參考建造業「上判代墊責任機制」，研究制訂適用於其他外判服務行業，或其他替代方案。勞工處指，有關安排是反映建造業分判模式的獨特性，其他行業如有分判情況，承判商與下層分判商之間對如何規範或分擔責任，因行業而異。政府目前無計劃將建造業的相關規定應用至其他行業。

政府聘用外判服務方面，勞工處指，各部門會因應其運作需要、服務性質及成本效益等因素，採取最合適的方式。政府部門外判服務僱員的權益，亦受相關勞工法例及服務合約保障。