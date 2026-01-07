前奧運選手大推「Jeffing跑步法」超適合新手
保安員攜8歲子夾公仔 涉搖機用遮勾 認盜竊罪罰4000蚊
一名37歲男保安員去年帶同患有讀寫障礙的8歲兒子「夾公仔」，期間涉嘗試用雨傘把毛公仔勾出，及搖晃「夾公仔」機身以取出毛公仔，今日於觀塘裁判法院承認盜竊等罪，辯方求情指案發時被告有投幣，其後因毛公仔卡在洞口，被告「愛子心切」才犯案。署理主任裁判官鍾明新考慮到被告認罪，犯案與其過往良好品格不符，終判罰款4,000元。
37歲被告高志偉，報稱保安員，操普通話，今承認一項企圖盜竊及一項盜竊罪。案情指，將軍澳富寧花園某「夾公仔」店的負責人在2025年7月檢查閉路電視時，發現被告與其兒子在6月29日曾到店內夾公仔。期間被告把雨傘交給兒子，用來嘗試勾出毛公仔。被告另在同年8月17日，在另一「夾公仔」店猛力搖晃機身，及後其兒子伸手進機內取得1隻價值150元的Chiikawa公仔。機主翌日查看閉路電視後報警。被告在警誡下承認犯案。
求情稱犯案因不想小朋友失望
辯方律師求情指，被告沒有案底，他和妻子育有一對子女，兒子年僅8歲，患有讀寫障礙。被告帶同兒子犯案，雖增加案件嚴重性，但被告當時有投幣，只因毛公仔卡在洞口，一時愛子心切，不想小朋友失望才犯案。被告仍有家庭須照顧，求法庭輕判。署理主任裁判官鍾明新考慮到案情，被告認罪及求情，接納案件與其過往良好品格不符，終判處被告罰款4,000元。
案件編號：KTCC1799/2026
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/保安員攜8歲子夾公仔-涉搖機用遮勾-認盜竊罪罰4000蚊/634194?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
