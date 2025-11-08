iHerb雙11優惠全網限時74折
保安局及紀律部隊誓師 鄧炳強到深水埗宣傳立法會選舉 呼籲市民投票
【Now新聞台】保安局局長鄧炳強到深水埗宣傳立法會選舉。
鄧炳強在深水埗站對出派發宣傳單張和紙扇，有市民停下來與他合照。他說投票當日，關愛隊可以幫忙照顧小孩，方便家長投票。之後鄧炳強轉到海達邨平台，繼續派發傳單和毛巾。
保安局及紀律部隊早上舉行誓師大會，承諾確保選舉順利進行，之後到各區呼籲市民投票。
#要聞
