保安局及紀律部隊誓師 鄧炳強到深水埗宣傳立法會選舉 呼籲市民投票

【Now新聞台】保安局局長鄧炳強到深水埗宣傳立法會選舉。

鄧炳強在深水埗站對出派發宣傳單張和紙扇，有市民停下來與他合照。他說投票當日，關愛隊可以幫忙照顧小孩，方便家長投票。

之後鄧炳強轉到海達邨平台繼續派發傳單和毛巾。保安局及紀律部隊早上舉行誓師大會，承諾確保選舉順利進行，之後到各區呼籲市民投票。

保安局局長鄧炳強：「回想以前反對派在議會時，沒有一件事做到，在內耗十年都通過不到一些重要的法例，令到很多與民生有關的法例都不能夠通過，但是在愛國者治港下就不同了，很多很優質的立法會議員給我們很多意見，亦令我們能夠很順利通過很多法例。今天站在這裡的全都是自己人，我們大家上下一心，為12月7日立法會選舉一起投票作出呼籲。」

警務處處長周一鳴：「當然我們警隊為了整個選舉，所有票站安排、安全我們一定會確保的，亦有賴其他紀律部隊的同事一起幫忙，一定會令到選舉非常安全和有效，希望大家在這個時間都會走出來，與家人和身邊的朋友，鼓勵他們，我們自己的同事亦會履行公民責任，希望可以選到一些真的愛國愛港和幫助到整個社會的。」

#要聞