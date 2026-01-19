保時捷中國 4 年跌 6 成！國產電車殺到，豪門今不如昔

保時捷喺中國市場連續 4 年銷量下滑，2025 年更暴挫 26% 只得約 4.2 萬輛，較 2021 年高峰期跌咗近 6 成！公司 1 月中公布數據，中國市場佔全球交付量僅 15%。高階豪華車細分市場整體萎縮，國產新能源產品如（華為）尊界 S800 等殺入嚟搶生意，令保時捷壓力爆煲。

保時捷中國總裁兼 CEO Alexander Pollich 表示，雖然中國乘用車市場有少少增長，但豪華同超豪華段落繼續收水，主要靠國產純電車拉動。保時捷中國銷量唔達標屬預期之內，主要係 718 同 Macan 燃油版供應短缺，加上公司唔追銷量數目，先求單車利潤嘅策略。

經銷網重組，充電站關閉

為咗瘦身，保時捷將中國銷售網點由 2024 年 150 家減至去年底 114 家，今年底再壓至 80 家。此外，公司自 3 月 1 起逐步關停全國 200 個自建充電站，喺 Porsche App 同微信小程序除名，估計同電動化策略轉向有關。

保時捷喺中國銷售 Taycan 同 Macan 電動版，但表現未如理想。今年會推純電 Cayenne（4 月北京車展亮相）同 718，仲有新 B 級 SUV 嘅燃油同插電混動版。至於 D 級大型 SUV，就優先推燃油車對抗 BMW X5 同 Mercedes GLE。

電動化放緩，全球同樣唔掂

保時捷去年 9 月宣布全球策略轉向，增加燃油車比重，推遲部分純電車上市，因歐美等中國以外市場對電動車接受慢，豪華段落仍鍾意內燃機車。公司早於 2019 年推 Taycan 成首家超豪純電品牌，但無中國專屬電動型號，亦無本地生產計劃，面對國內高強度競爭受挫實在不屬意外。

全球來講，保時捷 2025 年交付 27.9 萬輛，跌一成係 2009 年金融危機後最大。北美平穩（8.6 萬輛），歐洲（不含德國）跌 13%、德國跌 16%，全面承壓 2026 形勢嚴峻。

