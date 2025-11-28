保時捷曼谷設計大廈預覽體驗

預先感受極致生活：保時捷曼谷設計大廈示範單位

德國斯圖加特 / 泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025年11月28日 - 保時捷曼谷設計大廈 (Porsche Design Tower Bangkok) 為亞洲首座融合汽車基因的極致豪宅鉅作，正式宣佈其專屬示範單位耀目登場。此預覽體驗，專為追求卓越設計、獨特格調與創新精神的人士量身打造。作為保時捷設計 (Porsche Design) 這一高端生活風格品牌，與泰國知名地產發展商 Ananda Development 攜手締造的劃時代鉅獻，該項目重新定義城市獨一無二的生活方式，完美融合汽車設計專業與無懈可擊的實用功能。





廣告 廣告

Ananda-PorscheDesign-26



該示範單位不僅僅是傳統意義上的樣板房，更是一項邀請，讓賓客深入體驗保時捷曼谷設計大廈的未來生活藍圖。該項目將座落於曼谷通羅 (Thonglor) 核心地段、素坤逸 38 巷，勢將成為區內建築新地標。這段奢華之旅，是專為講究品味、擁抱非凡的品位人士而設。此專屬體驗僅限私人預約，讓潛在買家透過一系列精心安排的探索環節，親身感受、想像並投入保時捷設計的獨特生活理念。每一站均深刻展現項目的核心精髓，由城市核心地段的精心選址，乃至於個人熱忱融入私密空間的創新設計，均一一呈現眼前。



行程的壓軸亮點，是預先體驗一座多層獨立府邸。由專屬電梯直達室內。整個寬敞空間，展現出精心工程的優雅設計。室內空間設計周到，劃分為待客區、私人空間、精緻廚房區、養生空間以及私人泳池。項目更引入創新科技裝置，讓賓客可親身體驗未來視野，景觀會隨時間與視角變化，營造個人化的預覽體驗。



Ananda Development 總裁兼行政總裁 Chanond Ruangkritya 表示：「示範單位的正式開放，是重新定義曼谷超級豪宅生活的一大關鍵時刻。透過這段專屬體驗，具遠見的品味人士可深入領略保時捷設計大廈首度進駐亞洲的願景與價值，亦彰顯 Ananda 對締造超越時代標準之建築鉅作的堅定承諾。」



保時捷生活集團 (Porsche Lifestyle Group) 執行董事會主席 Stefan Buescher 表示：「誠如保時捷曼谷設計大廈樹立了超級豪宅新標準，是次示範單位亦帶來前所未有的體驗。這裡完美呈現我們一貫的設計理念，每項細節、材質選擇及設計語言皆經悉心構思，完整展現保時捷生活風格的真實面貌。」



保時捷曼谷設計大廈限量發售 22 個單位，為買家提供罕有契機，得以擁有載入建築史冊的傳世之作。每個住宅單位皆體現 F. A. Porsche 教授所倡導的設計哲學：「在優化功能的同時，精簡形式，回歸本質」，締造恆久雋永、兼具遠見的生活場域。



示範單位現正接受私人預約參觀。如欲預約專屬參觀時段，敬請聯絡：sales@pdtowerbangkok.com，或瀏覽官方網站：pdtowerbangkok.com



Hashtag: #PorscheDesignTowerBangkok



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於保時捷曼谷設計大廈

Porsche Design Tower Bangkok 僅提供 22 個尊貴單位，為極致豪宅生活樹立全新標準。項目坐落於素坤逸 38 巷，為曼谷最尊貴住宅地段之一，延續 Porsche Design 在邁阿密與斯圖加特的全球住宅布局，乃專為極高淨值人士而設。項目結合通羅區寧謐氛圍與都市核心配套，實現生活與品味的完美平衡。其中標誌性設計為可訂製的夢想空間，內設專屬車庫，可作為名車展覽或私人娛樂空間，締造前所未有的奢華生活方式。







新聞稿由客戶提供

