保時捷電動車街頭自燃 初步溝通未涉及碰撞

【on.cc東網專訊】陝西省西安市街頭日前有一輛行駛中的保時捷Taycan突發自燃，最終整車燒至剩下車架，事件中無人員傷亡。車廠表示，根據初步溝通，車輛未涉及碰撞。

事發於上周五（24）日晚，從現場畫面所見，一輛行駛中的保時捷Taycan在毫無徵兆下起火，火苗從車身中部竄出，濃煙直沖天際。消防部門迅速到場處置，當晚將火撲熄。目前，事故原因正在調查中，消防部門將出具火災調查報告。

保時捷工作人員表示，已關注到該事件，並配合消防部門進行調查，具體起火原因需等待專業鑑定結果。據了解，Taycan是保時捷的純電動車型，2023年因電池密封問題，保時捷在全球召回部分Taycan車型（涉及中國市場）。

