保柏香港擴展中國內地及香港醫療網絡 提供超過 6,500 間醫院及服務點

「保柏綠色健康大使」連繫全國300個城市、3,600 間醫院，讓客戶優先尊享優質、可負擔及個人化的醫療體驗

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 - 保柏香港（「保柏」）宣布全面擴展於中國內地及香港的醫療網絡，為客戶提供更無縫、個人化及全面的醫療服務。客戶現可透過遍佈兩地超過6,500間醫院及服務點的醫療網絡，享受免找數及優先診療服務。



由 2025年12 月起，保柏香港特選客戶可透過全新「保柏綠色健康大使」於中國內地享有門診及住院優先預約，服務覆蓋全國 300 個城市、3,600 間醫院，並享有免找數服務。此全新服務亦包括網絡醫生，提供從預防保健、日間程序，以至癌症診療支援等多項專科服務，為客戶打造更貼心、更順暢的醫療旅程。



保柏香港保險業務總經理陳宇文表示：「是次擴展是保柏於內地及香港醫療網絡的重要一步，兌現我們致力為客戶提供隨時隨地、易達可及醫療服務的承諾。隨着更多客戶尋求內地更具彈性及可負擔的醫療選擇，我們很高興推出『保柏綠色健康大使 』。透過個人化支援、更廣泛的醫療網絡及更具成本效益的方案，並配合『Connected Care』策略，我們希望協助客戶縮短輪候時間、及時享受更貼心、無縫的醫療體驗，從而提升整體健康成效。」



「保柏綠色健康大使」的創新服務亮點包括：



擴展 醫療網絡 ：覆蓋內地 300 個城市、3,600 間指定醫院

免找數服務 ：於保柏醫療網絡享有免找數安排

優先 門診 預約 ：最快可於五個工作天內安排網絡醫院的門診預約

全程專人支援：由優先預約、登記、取藥，到出院的整個醫療旅程均有專人提供協助

此外，保柏客戶於香港亦可使用接近 3,000 個服務點。「Bupa Care Managers」現於指定診所駐場，為客戶提供個人化支援，令整體醫療體驗更順暢、更貼近所需。由協助客戶使用 Blua Health 健康應用程式、電子藥房等數碼健康工具，到於診症時提供指引，或將查詢轉介至合適的保柏團隊，均可讓客戶享受到更便捷、更貼心的醫療服務。



同時，保柏香港亦率先與全港最大健康及美容零售商萬寧合作，推出全港首個「藥健保障計劃」，享有門診保障的會員可於全港超過 60 間萬寧藥房就指定小病小痛享免找數藥劑師諮詢及配藥服務。



面對市民對彈性、透明及可負擔醫療方案的需求日增，保柏最近推出全新 Blua Health 通行證。這項非保險、訂購制產品旨在提升全港私營門診服務的可及性。Blua Health 通行證於全港逾 300 個指定服務點提供醫療支援，並切合不同生活方式及預算，會員及非會員均可選用。Blua Health 通行證尤其適合自由工作者、應屆畢業生，或未有門診保障的人士。這是一個簡單的「購買即用」解決方案，讓每位顧客都能方便地使用醫療服務。



如欲了解更多「保柏綠色健康大使」服務，請瀏覽 www.bupa.com.hk 查詢詳情。





保柏 ── 國際醫療保險專家

保柏成立於 1947 年，多年來致力幫助人們活出更長壽、更健康和更愉快的人生，創造更美好的世界，我們是國際醫療保健企業，並於全球服務超過 6,000 萬名客戶。我們不設股東，將所有盈利投資於業務中，為現在和未來客戶提升醫療服務質素。保柏於全球多地開展業務，主要包括澳洲、英國、西班牙、波蘭、智利、香港特別行政區、印度、土耳其、巴西、墨西哥及新西蘭，並於沙特阿拉伯設有聯營業務。



保柏（亞洲）有限公司自 1976 年成立以來，一直是香港的醫療保險專家，提供一站式本地及環球醫療保障計劃，以及醫療保健服務。我們因應不同的個人需要而度身訂造全面醫療保障計劃，並為不同規模的企業提供僱員醫療方案。我們由註冊護士、健康管理專員及醫生組成的團隊，提供各式各樣的專業醫療支援和健康建議。



我們旗下的卓健醫療有限公司於 2013 年 10 月正式加入保柏，於全港超過 1,650 個服務點提供西醫、中醫、診斷及影像、物理治療、精神健康及其他醫療保健服務。



欲了解更多資訊，請瀏覽

www.bupa.com.hk

。







