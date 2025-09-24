保溫瓶貼紙別亂撕！虎牌揭密底部貼紙的重要性，撕掉恐影響功能。

臨近冬天，保溫瓶成為許多人隨身攜帶的物品，方便隨時喝到熱水。然而，許多人或許不知道，保溫瓶底部的貼紙有其特殊功能。早前，日本知名家電品牌虎牌（Tiger）在其官方X帳號發文，提醒使用者不要撕掉保溫瓶底部的貼紙，因為這可能影響保溫效果，引起網友熱烈討論。

根據虎牌的說明，保溫瓶的設計採用雙層構造，內外瓶之間為真空狀態，並透過隔熱材料減少熱傳導、熱對流和熱輻射的影響。製作過程中，瓶底需要開洞以抽取內層空氣，形成真空狀態，隨後再進行封口處理。貼紙的主要功能是保護這個封口部分，若隨意撕掉，可能會導致保溫效果受損。

貼文發布後，許多網友表示震驚，並留言表示：「從來不知道貼紙還有這種功能！」也有人坦言每次見到貼紙就忍不住想撕，但現在了解功能後會小心保留。不過，也有網友質疑，如果撕掉了貼紙，保溫瓶是否還能正常使用？或是底部沒有貼紙的保溫瓶又是如何維持保溫效果？

對此，虎牌後續刪除原貼文，並重新發文澄清，強調部分保溫瓶型號採用樹脂底部覆蓋設計，因此不需要貼紙來保護。此外，貼紙上的商品編號和製造編號對售後查詢非常重要，因此建議消費者不要撕除，以便日後提供必要的資訊。官方也為造成的誤解向大眾致歉。雖然撕掉貼紙未必立即影響保溫功能，但為了延長保溫瓶的使用壽命以及方便售後查詢，還是建議不要撕除貼紙，避免對產品性能產生潛在影響！