5款轉季保濕修護精華推薦：敏感肌、大乾皮都能找到本命款，別讓乾燥毀了好膚況
換季護膚不必手忙腳亂，不想膚況隨天氣起伏，關鍵在於選對精華這一步！從清爽到滋潤、從補水到修護，以下5款精華總有一款精華能滿足你當前的肌膚需求，幫你穩住肌膚狀態，對抗「肌」荒！
補水修護首選：Skin Ceutical 水合維他命B5精華 $740
這款透明質酸精華含有維他命B5，能幫助修補皮膚組織，為肌膚補充所需營養。內含透明質酸作為天然保濕劑，能有效鎖緊皮膚水分，特別適合於乾燥時期或進行光學療程後使用。
極致潤澤之選：DR. WU 角鯊潤澤修復精華油 $248
嚴選通過ECOCERT認證的法國植萃角鯊烯，運用超微分子冷壓技術打造出輕盈親膚的質地，能迅速滲透肌膚。產品添加摩洛哥堅果油、夏威夷堅果油與荷荷巴油等三重珍稀油分，有助全面修復肌膚屏障，改善乾燥與細紋問題。
穩定肌膚微生態：Bio essence 水感舒緩益菌平衡修護精華 $268
這款精華含有益活菌與益生元，能為肌膚注入活膚能量，同時維持肌膚微生態平衡，有助強化自我防禦屏障。配方中添加了保濕鎖水成分尿囊素，能深層滋養並修護肌膚。配方溫和不含酒精、色素及Paraben防腐劑等，敏感肌亦可安心使用。
輕爽保濕配方：Aesop 輕盈保濕精華露 $540
質地清爽不油膩的保濕精華露，蘊含可平衡皮膚的依蘭花及具舒緩作用的蘆薈。配方中也加入了維他命原B5，為肌膚帶來絲潤柔滑的輕盈保濕感受，特別適合油性、混合性肌膚在轉季時節使用。
雙重保濕科技：CLARINS 水潤活肌雙重保濕精華 $530
這款精華採用「水+油」雙重質地，結合了水溶性與油溶性配方，為肌膚高效補水。核心的強效透明質酸複合因子，包含低分子量透明質酸和乙醯化透明質酸，能層層深入肌膚注入水分。配方更添加藏紅花茌多酚與有機草莓樹萃取，有助平衡膚況，讓肌膚呈現水嫩光采！
