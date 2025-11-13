保瑞公佈2025年第三季財務報告

營運效益顯著回升 受惠營運效率與規模效應 重啟獲利動能

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 全球領先的CDMO及專科製藥公司——保瑞藥業股份有限公司（以下簡稱「保瑞」，台灣證券交易所股票代碼：6472）今日（13日）公告其2025年第三季財務報告與營運成果。



2025年第三季業績亮點與財務數字說明：





本季基本每股盈餘（EPS）為新台幣 5.09 元 ，含停業單位每股虧損 1.49 元 。繼續營業單位之營業利益達 10.63 億元 ，稅後淨利為 8.22 億元 ，本季EBITDA達 12.83 億元 ，穩步朝回復2023年核心獲利水準邁進。

截至第三季末，保瑞的營運整合與策略性精實計畫已達成所有既定目標。此一里程碑推升CDMO業務獲利創下新高，顯示雙引擎皆進入「穩健且可擴張」的新成長階段。

受惠於產能與劑型擴張，包含內部委託訂單在內之CDMO業務前三季年增 56.5% ，營收突破新台幣73億元，並於第三季重返季對季增長趨勢。

全球銷售業務因下架品項庫存逐步去化及新產品尚待取證而有較大波動；提升學名藥產品組合競爭力為近期營運重點；雖學名藥表現疲軟，專科用藥的Vigabatrin三種劑型產品市場滲透率持續上升，而治療裘馨氏肌肉失養症(Duchenne Muscular Dystrophy)的Deflazacort tablet已成功申請品牌名，後續將以品牌藥物型態加深行銷布局。

公司預期新台幣兌美元匯率將維持在30至31元區間，並據此進行營運規劃。

本季股本因股票股利發放、員工認股權行使及可轉換公司債轉換而增加 19.99% 。

著眼於提升保瑞在國際市場多方面的認可度，董事會通過Level-1 ADR 發行案，每單位ADR對應普通股五分之一股，總發行量不超過已發行股數的10%。

保瑞集團董事長盛保熙表示：「今年度保瑞執行了有史以來規模最大的資本支出計畫，我很欣慰團隊全數依照既定藍圖穩健推進。這些投入，讓我們能更有信心地關閉美國明尼蘇達州Plymouth生產區域並調整馬里蘭州針劑廠較舊的產線，整體而言產能與技術平台配置有汰換、有擴充，我們的無菌充填產能淨增約10%，加拿大廠與明尼蘇達州的固體與液體劑型產能淨增約3%，這樣的佈建提升了營運效率。



CDMO在手訂單（backlog）已達2.96億美元，分屬27項新合約及20個以上的新產品，其中72%為商業化專案，故2026能見度不低。我們的CDMO業務經過今年的洗禮，不僅提升了成本競爭力，更能為全球銷售業務的Upsher-Smith公司學名藥產品提供內部製造支援，並有望逐步開啟美國地區部分專科藥品的自製生產。



展望未來，保瑞正邁入「有紀律的擴張與國際能見度提升」的新階段。透過利基於亞洲和北美的CDMO 網絡，我們將關稅與地緣挑戰轉化為積極合作的契機，強化製藥產業供應鏈韌性，深化與跨國藥廠的合作。同時，我們持續推進全球銷售業務的高價值學名藥上市進度，部分PIV藥證的競爭環境趨向正向發展，輔以保瑞持續深化專科用藥布局，我們期待能建立波動較小、獲利加乘的銷售組合。



我們於上個月宣布了美國OTCQX市場發行Level-1 ADR，將擴大公司在國際資本市場的參與度，提升全球機構投資人可及性與透明度，同時讓海外員工能以ADR形式參與公司成長。此計畫不涉及募資故沒有稀釋效應，我們相當期待提升保瑞在國際市場多方面的認可度，成為兼具規模與成長性、受信任與青睞的國際品牌。」



2025年第三季營運成果暨2025年展望



業務進展說明：





全球委託研發暨代工製造服務 (Global CDMO Operations) 業務不計內部客戶 前三季營收達新台幣52.72億元，年增18.98%，亦重拾季增趨勢；本季共完成4.18億劑產品的開發與生產，全球前20大藥廠佔CDMO營收比例穩定約33%。若計入內部訂單，今年前三季累計營收以突破新台幣70億元，年增趨近60%；保瑞持續擴大大型國際客戶群，以提升業務能見度與穩定性。 Maple Grove廠區臨床階段客戶於上半年中逐步深化、轉為長期策略夥伴，專案規模與客戶品質皆明顯提升，雖然稼動率改善仍有待大型國際藥品公司逐步規劃其供應鏈布局，Maple Grove廠做為保瑞的美國供應鏈整合與放大製程卓越中心的定位相當明確。 大分子 CDMO業務季增近50%；除Cipla外，再新增一名ADC新客戶與數個既有客戶的規格變更，憑藉與保瑞藥業攜手搭建一站式CDMO平台，全面加速大型分子業務發展。

全球市場銷售 (Global Commercial Operations) 業務 當季營收達新台幣30.19億元，年減6.35%，佔比約62.83%： 停業部門（美國明尼蘇達州Plymouth生產區域）每股虧損反映出Upsher-Smith既有學名藥在價格壓力下，因內部供貨轉移受法規延宕而持續銷售之高成本庫存所造成的影響；目前相關庫存水位已相當低，惟整體既有學名藥所面對的價格壓力，凸顯保瑞加速轉型至高價值與專科用藥產品的重要性與急迫性。 Vigabatrin 三劑型市佔持續擴張，同時總病患數於10月展現特別強勁的新一輪提升。 自併購Upsher-Smith以來，保瑞觀察癲癇市場正由DRE（難治型癲癇）轉向DEE（發展性暨癲癇腦病變），傳統藥物已難以滿足臨床需求。保瑞將透過Ready-to-Use 505(b)(2)及品牌學名藥搶攻此成長機會。





年度營運報告及法說會資訊





保瑞將在台灣時間11月13日晚間8:00點自辦英文線上業績發表會，以及於11月14日下午2:30受邀參加台新證券假晶華酒店舉辦之業績發表會，向投資人說明公司2025年第三季財務與業務報告及展望。





英文線上業績發表會連結：https://events.q4inc.com/attendee/477519089





保瑞將於2026年1月於美國舊金山參加JP Morgan Healthcare Conference，若您希望與管理層面對面會議請聯繫您的業務。



保瑞2025年業績報告行事曆



2025年第4季：預計2026年3月第二周



關於保瑞藥業股份有限公司（TWSE: 6472）

保瑞藥業股份有限公司（股票代碼：6472）成立於2007年，是一家領先的製藥服務公司，自成立伊始即秉持「為全世界健康貢獻力量」的願景與目標。保瑞以整合CDMO（委託開發與製造服務）與藥物開發銷售的「雙引擎」商業模式，協助製藥與生技合作夥伴優化產品開發流程、加速上市時程、擴大供應規模以滿足全球患者的需求。公司亦專注於美國的利基市場及罕見疾病領域，致力於透過拓展銷售通路實力提升患者的生活品質。



透過持續投資人才、生產與銷售及進入生物製劑業務領域，保瑞不斷推動業務升級與永續發展，專注高品質、高效率與可靠性，在製藥及CDMO領域樹立新標杆。



請造訪：企業網站

https://www.bora-corp.com





免責聲明：



本文件及同時發佈之相關資訊內可能含有預測性敘述。除針對已發生之事實，所有對於本公司未來營運業務、可能發生之事件及展望（包括但不限於預測、目標、估算及營運計畫）之敘述皆屬預測性敘述。預測性敘述會受不同因素及不確定性之影響，造成與實際情況有相當差異，這些因素包括但不限於價格波動、實際需求、匯率變動、市佔率、市場競爭情況、法律、金融及法規架構的改變、國際經濟暨金融市場情勢、政治風險、成本估計等，及其他本公司控制範圍以外的風險與變數。這些預測性敘述是基於現況的預測和評估，本公司不負日後更新之責任。







