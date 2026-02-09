保瑞藥業將與加州大學柏克萊分校攜手舉辦「與柏克萊對話」，倡議生技製藥研發與供應鏈韌性

保瑞將於該峰會說明著眼於提升客戶滿意度而將投入與 Therapi AI 的AI賦能合作

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月9日 - 保瑞藥業（以下簡稱「保瑞」，台灣證券交易所股票代碼：6472、OTCQX: BORAY）將贊助加州柏克萊大學於台北主辦的「與柏克萊對話」，該峰會歷年來匯聚亞洲具潛力的生技與醫材企業高階主管，與全球創投與學術領袖展開深度對話。保瑞作為以整合 CDMO（委託開發與製造服務）與藥物開發、銷售的「雙引擎」商業模式見長的國際級製藥公司，相當榮幸能協助推動此類交流。

首屆的「與柏克萊對話：生技與製藥藥物開發」活動與一生技醫療論壇同期舉行，旨在回應創業者與投資人日益關注的核心議題：如何將亞洲的創新與資本，轉化為具備全球執行力與商業規模化潛力的影響力。「與柏克萊對話 2026」係由台灣柏克萊校友會主辦，保瑞集團支持的旗艦論壇系列，致力於結合學術領導力與產業觀點，聚焦於產業的早期研究開發與規模化議題。本屆由保瑞藥業董事長暨執行長及台灣柏克萊校友會前會長盛保熙共同召集，並與 8 位加州大學柏克萊分校院長、2 位諾貝爾獎得主 Fred Ramsdell 與 Omar Yaghi，以及校長 Richard K. Lyons 領銜參與。座談將聚焦全球合作、創新生態系，以及 AI 賦能藥物研發於全球生醫產業中的應用。



作為一家營運據點橫跨亞洲與北美的一站式CDMO，保瑞持續支持源自亞洲的研發計畫，將其推進至美國及全球市場的臨床與商業化製造階段。保瑞將自身定位為跨區域的去風險橋樑，在藥品商業化的過程中以一致的執行紀律與高品質標準成為可靠的委外夥伴。



盛保熙表示：「亞洲並不缺乏優秀的科學研究。現階段的關鍵差異在於這些計畫是否能在早期即以全球市場為目標建構根基。我們的角色是協助新興公司在伊始便對齊開發、品質與製造決策，以降低後續風險。」透過讓創辦人、科學家與投資人於早期即展開對話，保瑞期望在商業化風險影響產品規模化時程及估值前，與行業夥伴攜手先行因應。



在「與柏克萊對話 2026」中，保瑞亦將分享近期與新創公司 Therapi AI 的合作，探討公司如何運用科技力強化營運執行力。盛保熙將分享保瑞對 AI 在生技製造與開發中的實際應用觀點，強調應建立以知識為核心的內部系統，以強化決策品質，而非追逐實驗性應用。



盛保熙補充表示：「AI 最重要的價值乃在於提升可靠度與執行力。對我們而言，這意味著有策略地將 AI 導入營運流程以累積、內化知識、提升效率，可以為我們的合作夥伴帶來風險更低的成果。」



保瑞的鼎力參與反映公司對亞洲生技產業下一發展階段的明確觀點，即「成功將不再僅取決於創新本身，而在於執行的可靠度」。透過於科學、資本與製造交會點的早期投入，保瑞期望支持產業夥伴與投資人打造具備全球擴張性的資產，並降低商業化的不確定性。



關於保瑞藥業股份有限公司（TWSE: 6472）

保瑞藥業股份有限公司（股票代碼：6472）成立於2007年，是一家領先的製藥服務公司，自成立伊始即秉持「為全世界健康貢獻力量」的願景與目標。保瑞以整合CDMO（委託開發與製造服務）與藥物開發銷售的「雙引擎」商業模式，協助製藥與生技合作夥伴優化產品開發流程、加速上市時程、擴大供應規模以滿足全球患者的需求。公司亦專注於美國的利基市場及罕見疾病領域，致力於透過拓展銷售通路實力提升患者的生活品質。



透過持續投資人才、生產與銷售及進入生物製劑業務領域，保瑞不斷推動業務升級與永續發展，專注高品質、高效率與可靠性，在製藥及CDMO領域樹立新標杆。



請造訪：



https://www.bora-corp.com





https://www.boracdmo.com









